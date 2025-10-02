Europe : mise au jour du plus ancien pigment bleu jamais découvert

Depuis 50 ans, une petite pierre ordinaire était exposée dans un musée allemand. Les archéologues ont mis au jour cette pierre à la fin des années 1970, sur le site de Mühlheim-Dietesheim, en Allemagne. Ils pensaient à l’époque qu’il s’agissait d’une lampe à huile toute simple, datant de la fin de la dernière période glaciaire du Paléolithique supérieur, et qui aurait donc entre 10 000 et 50 000 ans. Mais les chercheurs affirment désormais que la pierre présente des traces d’un résidu bleu datant d’il y a environ 13 000 ans, soit 8 000 ans avant la première utilisation connue de pigment bleu en Europe.

L’histoire du pigment bleu est relativement récente comparée à d’autres pigments naturels. Le seul autre exemple d’utilisation d’un pigment bleu au Paléolithique est visible sur des figurines mises au jour dans l’actuelle Sibérie, bien que les chercheurs n’aient pas pu identifier le type de pigment qui avait créé la couleur. Une autre étude a montré qu’il y a environ 33 000 ans, les humains de l’époque transformaient une plante qui pouvait être utilisée pour fabriquer une teinture bleue naturelle et comme médicament sur un site situé en Géorgie, sans que les chercheurs parviennent à trouver des éléments de preuve. Le bleu figurait aux abonnés absents de la palette paléolithique, qui se composait presque exclusivement de teintes rouge et noire.

« Il s’agit d’un des rares exemples où nous sommes complètement surpris par une découverte », confie Izzy Wisher, archéologue à l’université Aarhus au Danemark et autrice principale d’une étude sur cette découverte parue le 29 septembre 2025 dans la revue Antiquity.

UN MINERAI DE CUIVRE COLORÉ

C’est un collègue d’Izzy Wisher, Felix Riede, également archéologue à l’université Aarhus, qui a à nouveau examiné quelques objets précédemment mis au jour sur le site, dont la pierre. S’il s’agissait bien d’une lampe, pensait-il, elle devrait présenter des traces de graisses animales. Il a demandé à Izzy Wisher, qui s’y connaît en arts et pigments paléolithiques et en techniques d’éclairage du Paléolithique supérieur, de l’aider.

« Lorsque nous avons examiné cette lampe, nous avons remarqué ces minuscules traces de résidu bleu dessus. Au début, nous avons plaisanté en disant qu’il s’agissait peut-être d’encre moderne », raconte Izzy Wisher.

La recherche de graisses animales n’a donné aucun résultat, tandis qu’une série de coïncidences et la curiosité ont poussé les deux archéologues à s’attarder sur le résidu bleu. Avec l’aide de collègues en géosciences, Izzy et Felix ont découvert que le pigment contenait du cuivre, avant de parvenir à l’identifier : il s’agissait d’un minerai appelé azurite.

Les roches à proximité du site archéologique contiennent de l’azurite et l’empreinte chimique du minerai suggère qu’il provenait de la région. Dans ce recoin de l’Allemagne, les archéologues ont également mis au jour des éléments de preuve attestant que les locaux extrayaient deux autres minerais, du silex et de l’ocre, un pigment rouge, à la même époque. Pour l’équipe d’Izzy Wisher, ils seraient tombés sur de l’azurite en exploitant d’autres ressources et l’auraient extraite de la même manière que l’ocre et le silex. De petits fragments d’ocre découverts sur le site viennent étayer cette théorie.