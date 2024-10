Route de la soie : des cités perdues redécouvertes grâce au LIDAR

On s’imagine mal des villes de cette taille prospérer dans un environnement enneigé battu par les vents où, aujourd’hui encore, seuls quelques gardiens de troupeaux nomades s’aventurent. Les longs hivers, les falaises abruptes et le terrain accidenté rendent l’agriculture à grande échelle presque impossible à une telle altitude ; un fait susceptible d’expliquer pourquoi historiens et archéologues ont longtemps ignoré cette région reculée.

Mais l’équipe de Michael Frachetti est convaincue que l’on faisait plus que survivre dans ces centres urbains de montagne, l’on y prospérait ; et ce de manières qui défient les attentes que l’on peut avoir vis-à-vis des capacités des sociétés montagnardes du Moyen Âge.

Tashbulak et Tugunbulak présentent bon nombre d’édifices permanents ainsi que des plans d’urbanisme sophistiqués, élaborés, semble-t-il, pour tirer parti du terrain montagneux. Les images en haute résolution du LIDAR révèlent en détail les maisons, places, fortifications et routes qui façonnèrent la vie et l’économie de ces communautés de montagne. La plus grande des deux cités, Tugunbulak, compte cinq tours de guet reliées par des murs longeant des crêtes ainsi qu’une forteresse centrale protégée par d’épais murs en pierre et en pisé.