Des dinosaures en Provence : un site unique abritait des milliers d’œufs fossilisés

Difficile d’imaginer que les falaises calcaires et les pins d’Alep de la Sainte-Victoire, immortalisés par Paul Cézanne, aient pu autrefois être des plaines humides peuplées de dinosaures. Pourtant, il y a 75 millions d’années, durant le Crétacé supérieur, le site se trouvait sur une île reliant l’Espagne au Massif central, à la latitude du Maroc actuel. Le climat y était tropical, les paysages modelés par des marécages et des lacs. C’est dans ces sols limoneux et argileux que les dinosaures venaient pondre des œufs pendant la saison des pluies.

Des traces de ces pontes sont encore visibles aujourd’hui. Au cours des dix dernières années, une équipe de scientifiques a mis au jour près d’un millier d’œufs fossilisés, certains atteignant trente centimètres de diamètre. Ces découvertes s’inscrivent dans une longue tradition paléontologique en Provence. À Rognac, à une trentaine de kilomètres, le paléontologue français Philippe Matheron décrivait dès 1846 le tout premier œuf de dinosaure fossilisé. Près de deux siècles plus tard, la Sainte-Victoire continue de révéler de nouveaux vestiges.

UN SITE EXCEPTIONNELLEMENT BIEN CONSERVÉ

Les fouilles de la Réserve naturelle de la Sainte-Victoire sont dirigées depuis 2015 par Thierry Tortosa, conservateur du site et docteur en paléontologie. Il souligne que ce gisement présente « un double intérêt, déjà pour sa richesse et sa conservation ». Sur un secteur d’à peine un hectare, près d’un millier d’œufs fossilisés ont été mis au jour en une décennie. Un chiffre impressionnant qui, selon lui, « permet d’extrapoler à quelques dizaines de milliers, voire millions si on voulait ». Il précise aussi que « des centaines de nids » ont été découverts, « dans des états de conservation [quasiment identiques à ceux dans lesquels ils étaient] au moment d’être recouverts par des sédiments ».

Cette préservation remarquable s’explique par un phénomène naturel répété au fil du temps. « Après chaque saison de ponte et de reproduction de ces animaux, sous l’effet de la météo et des aléas climatiques, des coulées de boue venaient recouvrir tous les sites, ce qui assurait leur protection », explique la paléontologue. Ce recouvrement rapide ralentissait la décomposition et empêchait les charognards d’accéder aux nids, offrant ainsi des conditions idéales à leur fossilisation.