À la recherche des Néandertaliens sous un château médiéval gallois

Au pays de Galles, derrière les falaises et les criques qui composent les côtes sauvages du Pembrokeshire, s'étale une vallée verdoyante née d'une rivière ancestrale. Au creux de cette vallée se dresse la ville de Pembroke, couronnée par le majestueux château du même nom, une forteresse médiévale chargée d'histoire qui a notamment vu naître Henri Tudor, devenu Henri VII durant la guerre des Deux-Roses, le roi fondateur de la dynastie des Tudor.

Ces dernières années, les chercheurs ont découvert que le château de Pembroke était également chargé de préhistoire.

Sous ses remparts du 12e siècle se cache une cavité naturelle creusée dans le lit de calcaire, appelée grotte de Wogan. Parmi les historiens modernes, beaucoup pensaient que les fouilles conduites à l'époque victorienne avaient vidé la caverne de ses secrets. Pourtant, les campagnes menées en 2021 et 2024 ont mis au jour des outils en pierre et des preuves d'une occupation humaine sur plusieurs périodes, allant des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique il y a 11 000 ans aux premiers Homo sapiens, il y a 35 000 à 45 000 ans. Ces fouilles ont également révélé que les sédiments de la grotte étaient en grande partie intacts et pourraient encore contenir les traces d'un passé riche de plus de 100 000 ans d'histoire.

À présent, une équipe de chercheurs vient de lancer une campagne de cinq ans pour enquêter sur la grotte de Wogan dans l'espoir d'ouvrir une fenêtre sur la vie des premiers Hommes qui l'auraient habitée.

« Cela offre une occasion rare d'appliquer de nouvelles méthodes scientifiques à une grotte archéologique des premières heures de la préhistoire », déclare Robert Dinnis, archéologue à l'université d'Aberdeen en Écosse et directeur du projet. Contrairement aux nombreuses grottes précédemment étudiées en Grande-Bretagne, la grotte de Wogan présente un gisement archéologique intact et conséquent qui devrait permettre de « répondre à des questions clés sur le début de la préhistoire », ajoute-t-il.

Les fouilles visent également à étudier l'évolution du paysage à mesure que la région passait d'un climat presque tropical à la période glaciaire.

La grotte est « un site au potentiel exceptionnel pour les futurs travaux sur le Paléolithique moyen et supérieur en Grande-Bretagne », se réjouit Chris Stringer, paléoanthropologue au musée d'histoire naturelle de Londres, non impliqué dans la nouvelle campagne de fouilles. « Il est fort probable qu'elle nous livre des restes physiques ou génétiques des premiers Homos sapiens et des derniers Néandertaliens, mais les fouilles ne font que commencer. »