Pourquoi les Gaulois étaient-ils enterrés assis ?

Les treize squelettes ont été retrouvés dans une position assise en tailleur, le dos contre la paroi est de la fosse, le regard tourné en direction de l’ouest. Leurs membres supérieurs sont disposés de part et d’autre du buste en extension, voire en légère flexion. Les membres inférieurs quant à eux sont très fléchis, souvent de façon asymétrique. Quelques individus ont toutefois gardé des ossements des membres inférieurs en extension, les tibias et fibulas placés à l’aplomb des fémurs. Mais l’ensemble semble suivre une mise en scène très codifiée, empreinte de symbolisme.

« La standardisation des postures assises et la mise en scène des corps rappelle la position des statuaires celtiques et gallo-romaines de tradition celtique », avance Hervé Laganier. Néanmoins, « quelques différences dans la position des membres inférieurs et supérieurs sont notables ».

Les documents décrivant les nécropoles de la région datant du 4e et 3e siècles avant notre ère permettent aux archéologues de confirmer que « les normes d’ensevelissement et de dépôts tendent à s’uniformiser et la construction de grands sanctuaires à se codifier et se ritualiser, avec la mise à mort d’animaux, la ritualisation de la manipulation des dépouilles et de certains mobiliers », illustre Hervé Laganier. « Ces sanctuaires semblent avoir une place importante dans la structuration de la société », ajoute-t-il.