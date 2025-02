Angleterre : comment sculpte-t-on une statue médiévale au 21e siècle ?

Par une matinée humide de printemps, dans la ville anglaise d’York, un groupe d’écoliers s’arrête devant l’emblématique cathédrale de cette cité ancienne, le York Minster. Soudain, ils se mettent à glousser et échangent des regards gênés. Construite sur une période de 250 ans et consacrée en 1472, il s’agit de la plus grande cathédrale gothique de Grande-Bretagne. Elle se distingue par ses trois tours médiévales ornées de vitraux étincelants. Mais les enfants sont davantage fascinés par une chose se trouvant à la lisière du chantier des tailleurs de pierre, à l’extérieur de l’édifice, une chose qui leur rend leur regard : une grande statue de pierre à l’effigie d’une créature bestiale en train de crier et de se tenir la tête tandis qu’une grenouille bondit hors de sa bouche.