Découverte de "l'Atlantide du nord" en mer de Wadden

Il ne s’agissait pas d’une cité médiévale qui ressemble à ce à quoi on pourrait s’attendre. Il y avait de nombreuses petites collines artificielles « typiques de cette région côtière », explique Hanna Hadler. « Il faut imaginer que tout était plus ou moins humide. Les cultivateurs, pour se protéger des inondations quotidiennes, […] devaient se réfugier sur ces élévations. On retrouve des structures similaires aux Pays Bas et en Belgique où les habitant érigeaient des rangées de petits monts ». En drainant et en creusant les sols pour l’agriculture, mais également en détériorant son substrat, avec notamment la coupe des tourbières, qui servaient alors en partie à se chauffer, les habitants de cette région ont exposé leurs villages, leurs bétails et leurs terres, les rendant plus vulnérables aux inondations déjà fréquentes.