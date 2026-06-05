Une grande société sans élites ? Le mystère de la civilisation de l’Indus

John Hubert Marshall, directeur de l'Archaeological Survey of India (ASI, ou Service archéologique d'Inde) qui a supervisé les premières fouilles des cités de la vallée de l'Indus dans les années 1920, a constaté l'absence de palais, de tombes royales et de statues ou monuments associés aux élites.

Cependant, depuis les fouilles de John Hubert Marshall, de nombreux chercheurs ont remis en cause l'existence d'une société sans dirigeants. Dans les années 1960, plusieurs anthropologues influents ont tenté d'inscrire l'évolution de toutes les sociétés dans un modèle unique, suivant une progression linéaire allant des tribus aux États. Par conséquent, de nombreux archéologues en ont conclu que la civilisation harappéenne devait avoir une classe dirigeante mais que la preuve de son existence n'avait simplement pas encore été mise au jour.

Néanmoins, Adam Green, archéologue à l'université de York, en Angleterre, et coauteur de cette nouvelle étude, pense que, si des dirigeants avaient mené cette société antique, ils seraient déjà apparus dans les vestiges archéologiques. « Les rois ne sont pas discrets », relève-t-il.

Les résultats de l'étude d'Adam Green suggèrent que la cité harappéenne de Mohenjo-Daro s'est développée pour devenir l'un des premiers grands centres urbains du monde et qu'elle est même devenue plus égalitaire, et pas l'inverse.

LES ARTEFACTS ET LES RUINES LAISSÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ANTIQUE

En 2020, Adam Green a publié un argumentaire en faveur de l'égalitarisme harappéen dans Journal of Archaeological Research. Il y avançait qu'après cent ans de recherches sur cette civilisation, l'absence de preuves de l'existence d'une élite ne constituait pas une lacune dans les données scientifiques. « Parfois, l'absence de preuves est en réalité la preuve même de l'absence », affirmait-il.

Certains de ses pairs en sont beaucoup moins convaincus. Dans un article publié en 2022 dans Archaeology Magazine, plusieurs chercheurs s'accordaient à dire que les Harappéens n'avaient peut-être pas eu de souverain unique mais ils ne pensaient pas qu'il s'agissait pour autant d'une société égalitaire.