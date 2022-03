Au Pérou, les secrets du tombeau oublié des Huaris

Il semble que les Huaris accordaient autant d'importance au rang social dans la vie que dans la mort. Les domestiques ont disposé les femmes de plus haut rang dans trois chambres latérales privées. La plus éminente d'entre elles, une femme de 60 ans environ, était entourée de rares objets de luxe, parmi lesquels plusieurs paires de boucles d'oreille, une hache cérémonielle en bronze et une coupe en argent. L'objet le plus luxueux d'entre tous était sans aucun doute un ensemble d'aiguilles à tricoter en or. Les femmes huaris étaient des tisserandes hors pair et produisaient des vêtements dignes des tapisseries les plus complexes avec un titrage plus fin que les célèbres artisans flamands et néerlandais du 16e siècle.

Considérée comme la reine de Huarmey, sa dépouille a révélé de plus amples détails sur la vie d'une femme de haut rang dans la culture huari. D'après l'analyse de son squelette, elle aurait passé la majeure partie de son temps assise, tout en utilisant intensivement le haut de son corps, les marques d'une vie consacrée au tissage. Il lui manquait également quelques dents, ce qui concorde avec la consommation régulière de chicha, une boisson alcoolisée et sucrée à base de maïs réservée à l'élite.