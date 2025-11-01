Ce qui a vraiment décimé l’armée de Napoléon : de nouvelles pistes scientifiques

DES PATHOGÈNES PIÉGÉS DANS LES DENTS

Étant donné que les chercheurs ont analysé les dents de seulement treize individus sur plus de trois mille inhumés dans la fosse commune, Nicolás Rascovan souligne que ces résultats ne signifient pas que ces deux pathogènes ont été la principale cause de décès des soldats de l'armée napoléonienne, ni que le typhus n’en ait pas été une. Selon lui, l’étude apporte plutôt un nouvel éclairage sur d’autres maladies qui ont pu contribuer à l’état de santé dégradé des soldats, voire à leur mort.

« Je pense que cette étude ouvrira la voie à de nouvelles observations sur les espèces bactériennes responsables de fièvres dans le passé », déclare Lucy van Dorp, généticienne à l’University College London, qui n’a pas participé à l’étude en question, mais a contribué à identifier des bactéries apparentées sur d’autres sites archéologiques.

Rimantas Jankauskas, ostéologue à l’Université de Vilnius, qui a dirigé l’équipe lituanienne chargée de l’étude des restes exhumés, regrette de ne pas avoir été informé ni impliqué dans la nouvelle recherche. Il reconnaît toutefois que ces découvertes n’excluent pas le typhus comme cause majeure de mortalité.

« Ces résultats ajoutent simplement des détails à ce que l'on sait de la tragédie qui s’est déroulée en décembre 1812 », affirme-t-il.

LA GRANDE ERREUR DE NAPOLÉON

Le médecin militaire Joseph Romain Louis de Kirckhoff, qui publia en 1836 un ouvrage relatant ses expériences de terrain durant la campagne de Russie, décrivit les hôpitaux où affluaient les malades et les blessés comme des « cloaques de misère et d’infection ».

Il attribuait les maladies à la saleté des vêtements, à la mauvaise nourriture, à l’épuisement et à la promiscuité. Dans un passage intriguant, il évoquait aussi les betteraves fermentées que les soldats réquisitionnaient dans les maisons locales, les accusant d’être à l’origine d’une diarrhée incessante.

« Je lisais ce rapport ancien et j’ai trouvé fascinant qu’il évoque cela, car il est très rare de voir formulée une hypothèse sur l’origine d’une infection », explique Rémi Barbieri, microbiologiste à l’Institut Pasteur et coauteur de l’étude.

Rémi Barbieri a lu de nombreux textes contemporains sur le sujet. Mais lui et ses collègues pensent qu’il est tout aussi probable que les soldats aient été rendus malades par leur propre manque d’hygiène.

En 1812, on ignorait encore que les maladies infectieuses étaient causées par des micro-organismes. La majorité des savants pensaient qu’elles naissaient spontanément de la saleté avant de se propager par un « air vicié », une idée que Louis Pasteur, fondateur de l’institut dans lequel travaillent Nicolás Rascovan et Rémi Barbieri, réfuta plusieurs décennies plus tard. Joseph Romain Louis de Kirckhoff nota néanmoins que de nombreux habitants de la ville de Lyozna tombèrent malades après l’arrivée de l’armée.

Et pour les survivants ayant quitté Vilnius, les souffrances étaient loin d’être terminées.

« Partout où nous passions durant les mois de janvier et février, nous semions la panique et la mort », écrivit Joseph Romain Louis de Kirckhoff. Les habitants locaux, « forcés de nous loger et de nous nourrir, furent non seulement accablés par notre passage, mais devinrent la proie d’une contagion meurtrière, un souvenir fatal que nous leur laissions ».