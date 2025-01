Cannibalisme : des archéologues ont découvert les traces d'un massacre d'une bestialité inégalée

ANGLETERRE- Charterhouse Warren, dans le Somerset, est un endroit surprenant. On y trouve une grotte souterraine de plus de vingt mètres de profondeur, découverte dans les années 1970. Dix ans plus tard, une deuxième fouille a été menée et a permis de mettre au jour un réseau de caves contenant des milliers de fragments d’os humains et animaux.