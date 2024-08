Cauris contre esclaves : comment un coquillage est devenu la première monnaie mondiale

Des poignées de coquillages pour payer ses dettes ? Pendant des siècles, ce fut bel et bien une réalité. En Chine, dès l’an 1600 avant J.-C., on s’échange des cauris, ces coquillages nacrés venus du Sri Lanka et des Maldives, comme des pièces de monnaie. Au 13e siècle après J.-C., le voyageur Marco Polo s’étonne de voir qu’aux Maldives ces coquillages omniprésents sont utilisés de la même manière.

En réalité, « le long des côtes de l’océan Indien, les cauris servent de monnaie depuis l’Antiquité. Leur usage est très répandu jusqu’à la fin du 19e siècle » relate Gildas Salaün, chargé des collections de numismatique et d'ethnographie africaine au Musée Dobrée à Nantes. D’ailleurs, le nom latin des cauris ne dit pas autre chose : « Monetaria moneta ». Difficile de faire plus explicite… Mais c’est sans grande surprise : les cauris sont tous de taille similaire, imputrescibles et infalsifiables. Peut-on rêver mieux pour une monnaie naturelle ?

Au 16e siècle, le destin de ces coquillages va prendre une ampleur internationale... et dramatique. Les Portugais commencent à les importer en masse en Afrique de l’Ouest depuis les Maldives et le Sri Lanka. « J’imagine qu’ils avaient remarqué l’intérêt des populations africaines sur place pour ces coquillages. Ensuite, les habitants se sont approprié ces cauris comme monnaie, sans que l’on ne sache très bien comment » poursuit Gildas Salaün, également membre titulaire de la Société Française de Numismatique (BnF).