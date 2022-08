Ce pharaon méconnu a eu une mort brutale

Les tendons et les ligaments du fémur et du bassin de Senebkay montrent qu’il a passé un temps considérable sur le dos d’un animal équin. C’est à peu près à cette époque que les chevaux ont été introduits en Égypte depuis le Proche-Orient. De plus, grâce des inscriptions produites peu après, on sait avec certitude que les pharaons et l’élite militaire montaient à cheval.

DYNASTIE DE ROIS GUERRIERS

Un des autres squelettes découverts dans la nécropole était celui d’un homme athlétique et robuste qui, selon toute vraisemblance, passait un certain temps à effectuer une activité répétitive et exigeante avec son bras gauche. Le tir à l’arc ou des exercices militaires sont des hypothèses possibles. D’ailleurs, Joe Wegner pense que les sept sépultures pourraient représenter une dynastie de rois guerriers. Des tests ADN devraient être effectués pour savoir si ces individus ont un quelconque lien génétique.

À cette période, une dynastie installée à Abydos aurait très vraisemblablement dû faire face à la menace des rois Hyksôs au nord et des rois thébains au sud. Mais un conflit a très bien pu émerger à cause de rivalités internes.

On ne sait pas où Senebkay est mort, ni la taille du territoire sur lequel il régnait, mais la présence de linceuls à proximité de ses os indique qu’il n’aurait pas été momifié immédiatement après son décès. On a exposé ou bien transporté son corps pendant quelque temps, probablement quelques semaines, avant de l’embaumer et de l’enterrer.