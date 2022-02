Cet homme est mort noyé il y a 5 000 ans. Les scientifiques ont réussi à retracer ses derniers instants

UNE MORT PAR NOYADE

M. Goff et ses collègues ont réalisé des milliers d’images au microscope électronique de la moelle des plus grands os du squelette de Capoca 1, lesquels étaient les moins susceptibles d’avoir été contaminés par des éléments extérieurs après la mort.

Pour effectuer un test des diatomées moderne, il faut prélever la moelle de l’os et ajouter des éléments chimiques pour révéler les diatomées. La modification apportée par M. Goff conserve la moelle à sa place et implique moins d’éléments chimiques. Cela signifie que d’autres particules marines sont préservées, et non uniquement les diatomées. Étrangement, les chercheurs n’ont retrouvé aucune diatomée fossilisée dans le squelette étudié. La raison exacte de ce manque reste encore floue. Néanmoins, ils ont mis en évidence la présence d’algues marines fossilisées, d’œufs parasites et de sédiments que le test des diatomées standard n’aurait pas pu détecter.