Quel rôle Einstein a-t-il vraiment joué dans la mise au point de la bombe atomique ?

Plus tard dans sa vie et alors même qu’il luttait contre les conséquences mortelles de sa création scientifique, Einstein plaida avec véhémence en faveur de l'interdiction des armes nucléaires dans le monde entier.

Il contacta donc son ancien collègue, alors devenu le scientifique le plus célèbre au monde, et lui demanda d'avertir le président américain Franklin Delano Roosevelt.

Szilárd rendit visite à Einstein à New York avec deux autres réfugiés, Edward Teller et Eugene Wigner, physiciens hongrois. Lorsqu'ils lui parlèrent de la possibilité d'une réaction nucléaire en chaîne, Einstein fut choqué par le danger que représentait sa théorie de la relativité restreinte de 1905 .

« Il n'envisageait absolument pas cette théorie comme une arme », explique Cynthia Kelly, présidente de l'Atomic Heritage Foundation, une organisation à but non lucratif qu'elle a fondée dans l’objectif de préserver et interpréter le projet Manhattan et son héritage plus large. Mais « il comprit rapidement le concept ».