Comment ce mystérieux cimetière naval est-il arrivé à l'intérieur des terres italiennes ?

En 1998, lors de travaux réalisés près de la gare de San Rossore, en périphérie de Pise, des bulldozers ont fendu une structure boisée. En arrivant sur les lieux, l’archéologue Stefano Bruni a vu que les ouvriers avaient heurté la coque d’un navire ancien. Au cours de l’année qui a suivi, huit bateaux supplémentaires ont été découverts sur le site, faisant de ce site une mine d’or archéologique.

Au cours des dix-huit années qui ont suivi, une équipe menée par Stefano Bruni a exploré le site et découvert les vestiges de davantage d’épaves encore, plus de trente en tout. Il y avait là d’innombrables artefacts : en céramique, en verre, en métal, en bois, des cordes, du matériel de pêche… et des squelettes humains. Mais plus intéressant encore était l’âge des épaves ; les plus anciennes datent du deuxième siècle avant notre ère tandis que les plus récentes sont du septième siècle de notre ère. On avait beau savoir que le lieu avait été un centre maritime important pendant des siècles, il n’en intriguait pas moins les archéologues. En effet, les dizaines d’épaves ont été découvertes à une certaine distance des fleuves de la ville, l’Arno et le Serchio, et à plusieurs kilomètres de l’endroit où ces derniers se jettent dans la mer.

LE PORT DE PISE

Pise est aujourd’hui connue dans le monde entier pour sa tour penchée datant 12e siècle, mais son rôle de port majeur est moins familier. Les historiens connaissent bien le rôle de Pise en tant que place de commerce maritime. Son emplacement, à l’embouchure de l’Arno, en a fait un port et un centre de construction navale importants pour les Romains et pour les villages pré-romains d’Italie. Au troisième siècle avant notre ère, durant les guerres puniques contre Carthage, Pise est devenue une importante base pour la flotte romaine. Sous l’administration romaine, on l’appelait d’ailleurs Portus Pisanus. L’importance du port n’a fait que croître sous l’empereur Auguste. Bien après la chute de l’Empire romain, Pise a conservé son envergure de haut-lieu du commerce maritime ; c’était une des quatre grandes républiques maritimes de l’Italie du 11e siècle.

La tour penchée et l’énigme des navires enfouis ont un lien : la géologie de la région. La ville de Pise a été fondée sur une plaine alluviale : à mesure que la ville a évolué, du sable et de la terre, acheminés en aval par les fleuves de la région, se sont déposés à leur embouchure sous la forme de couches de limon. En s’accumulant sous l’effet du temps, ces couches ont provoqué, durant plusieurs siècles, un recul du littoral et éloigné Pise de la mer. Ce sol meuble et sableux est la principale cause de l’inclinaison de la célèbre tour de Pise.