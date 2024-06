Les Hello Girls, héroïnes oubliées de la Première Guerre mondiale

Ethel Elkins était l'une des 25 000 Américaines qui se portèrent volontaires en Europe, pendant la Première Guerre mondiale. Mais, contrairement à la plupart des femmes ayant servi au sein du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organisations humanitaires, Elkins fut l'une des premières femmes soldats portant l'uniforme de l'U.S. Army Signal Corps officiellement déployées sur une zone de combat.

La nation américaine s'en enthousiasmait : « Combien de jeunes filles connaissez-vous qui ont "la disposition des anges", une bonne constitution, une force d'âme, une voix douce et mélodieuse, et la capacité de parler français aussi couramment que l'anglais ? », écrivit un reporter dans un article sur Elkins, publié en 1918 dans un journal de Philadelphie. Elkins n'était pas une jeune fille, mais sa voix importait. Son unité servait d'opératrices téléphoniques en première ligne sur les champs de bataille en France, traduisant, décryptant et déchiffrant les messages critiques entre les corps français et américains.

Officieusement connues sous le nom de « Hello Girls », les 223 femmes de la Woman's Telephone Unit (« Unité téléphonique féminine » en français) du Signal Corps américain étaient connues pour leur efficacité, leur patience et leur bravoure en première ligne. Mais, malgré leur contribution et l'importante notoriété dont elles furent l'objet au début de leur service militaire, Elkins et ses consœurs se sont vues plus tard refuser le statut de vétérans et les pensions qui y étaient liées, et leur travail tomba dans l'oubli.

Plus d'un siècle plus tard, un groupe bipartisan de législateurs a poussé le Congrès américain à commémorer le rôle de la Female Telephone Operators Unit du Signal Corps en lui décernant la plus haute distinction civile de la nation : la Médaille d'or du Congrès.

DES FEMMES AU SERVICE DE LEUR PAYS