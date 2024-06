Un très rare portrait d’Alexandre le Grand a été découvert au Danemark

« Malgré la distance qui les sépare, on peut présumer qu’un lien très fort unit ces deux disques ornementaux, tous deux datés de la même époque », poursuit l’archéologue. Le conquérant y est représenté avec des cornes de bélier caractéristiques associées au dieu Zeus Ammon. Alexandre avait adopté ce dieu après avoir rencontré l’oracle de Siwa en Egypte. « Mais généralement, Alexandre le Grand est représenté plutôt de profil », fait remarquer Freerk Oldenburger.

Tous deux représentés de face, les portraits des disques d’Illerup Ådal et de Ringsted partagent également cette caractéristique étonnante avec un médaillon en or retrouvé à Aboukir en Égypte, « où la tendance est de le représenter cette fois-ci plus de face. » Cette façon de représenter le roi macédonien était jusqu’à présent assez peu répandue selon les connaissances des archéologues. Cette nouvelle découverte met en lumière une pratique bien plus courante qu’escomptée, révélant ainsi des connexions plus ou moins étroites jusqu'alors insoupçonnées.

ALEXANDRE LE GRAND : SON INFLUENCE PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES ET LES ÉPOQUES

Les frontières de l’Empire d’Alexandre le Grand s’arrêtaient bien avant celles de l’actuelle Scandinavie, raison pour laquelle aucun artefact en lien avec lui, à l'exception de ces deux disques, n’a été retrouvé à ce jour dans ces territoires. Comment expliquer leur présence ? Alexandre le Grand était-il connu dans la région ?

« Il n’est pas certain que les guerriers germaniques concernés aient su qu’il s’agissait de la représentation d’Alexandre le Grand », explique Oldenburger. Il est fort possible, avec le temps et la distance que ce symbole a parcouru, qu’il ait été adopté comme une effigie, une divinité. « Mais d’un autre côté », reprend-t-il, « il y avait beaucoup d'interactions avec l’Empire Romain aux alentours de 280 : des échanges commerciaux, des batailles, etc. », particulièrement sur l’île de Zealand.