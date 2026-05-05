Des tombes anciennes révèlent un lien inattendu avec les peuples andins modernes

Par le passé, les archéologues ont souvent affirmé que les premiers habitants de la vallée pittoresque d'Uspallata, en Argentine, avaient disparu. Cependant, une étude récente publiée dans la revue Nature raconte une tout autre histoire : les peuples qui vivent aujourd'hui dans la vaste région sont non seulement apparentés aux fermiers enterrés dans la vallée il y a des centaines d'années, mais également aux chasseurs-cueilleurs qui occupaient la région bien avant eux.

Des restes humains mis au jour sur plusieurs sites funéraires à travers la vallée racontent une histoire de lutte contre la famine et les maladies, ainsi que de collaboration en temps de crise.

« Dans de nombreux endroits dans les Andes, on observe des traces de violence à cette époque, non seulement sur les ossements mais aussi dans l'architecture » indique Ramiro Barberena, explorateur National Geographic, qui a dirigé l'équipe de recherche. « À Uspallata, il n'y en a presque aucune ».

Au lieu d'affrontements violents liés à la raréfaction des ressources, l'étude révèle une histoire de résistance sociale et de solidarité, ainsi que celle d'une société dans laquelle les femmes auraient pu jouer un rôle de premier plan pour chercher de l'aide en cas de besoin. Elle renforce également la conviction des Huarpes, qui affirment que leur peuple a toujours vécu dans la vallée.

FAMINE ET MALADIES

Ramiro Barberena, archéologue à l'Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas à Mendoza, en Argentine, était depuis longtemps fasciné par un site funéraire vieux de 700 ans appelé Potrero las Colonias. Dans les années 1930, des archéologues qui y effectuaient des fouilles ont découvert les restes de plus d'une centaine de personnes. En 2018, Ramiro Barberena a enfin eu l'opportunité d'examiner les signatures chimiques présentes dans les vieux os et dents afin de déterminer qui étaient ces personnes et d'où elles venaient. Les résultats ont été plus que surprenants.