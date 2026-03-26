Quand les premiers Hommes sont-ils arrivés en Amérique ?

Sur les berges d'un ruisseau traversant une forêt pluviale tempérée dans le sud du Chili, un petit groupe de chasseurs-cueilleurs a brièvement établi un campement, peut-être pendant quelques mois. Lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé derrière eux plusieurs traces de leur vie quotidienne, notamment des pointes de lances en pierre taillée, des côtes de mastodonte dépecées et au moins une empreinte de pas humaine dans de l'argile durcie.

La découverte de cet ancien campement, nommé Monte Verde, a bouleversé le monde de l'archéologie dans les années 1970 car elle a remis en cause des hypothèses depuis longtemps ancrées sur la date et le lieu d'arrivée des premiers Hommes en Amérique. Les premières datations au radiocarbone effectuées sur le site suggéraient que les artefacts qui y avaient été découverts constituaient peut-être les traces les plus anciennes de la présence d'humains en Amérique mises au jour à cette époque. Cela a également contraint les archéologues à reconsidérer la façon dont les humains sont arrivés en Amérique, y compris la possibilité que certains aient pu arriver en bateau plutôt que par voie terrestre.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science remet en cause la théorie dominante sur Monte Verde et relance le débat sur la date d'arrivée des premiers Hommes sur le continent américain.

Il s'agit du dernier grand chapitre de la migration humaine. Les scientifiques savent que l'Homo sapiens est apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans avant de se déplacer en Europe et en Asie il y a environ 100 000 ans, et qu'il n'est arrivé dans le Nouveau Monde que bien plus tard.

« Soudain, le site emblématique qui avait bouleversé notre façon de considérer et dater l'arrivée des premiers Hommes en Amérique est remis en cause par des preuves qui semblent être très convaincantes », affirme Ted Goebel, archéologue à l'université du Kansas (KU) qui n'a pas pris part à ces nouvelles recherches. « Le débat qui s'annonce pour les mois et années à venir va être vraiment intéressant », ajoute-t-il. « Ça va faire des vagues. »

RETOUR SUR UNE DÉCOUVERTE EMBLÉMATIQUE

Les terres situées aux alentours de Monte Verde sont une campagne vallonnée et verdoyante qui ne laisse pas deviner l'existence d'anciens campements. Lorsque les chercheurs ont appris que des habitants de la région étaient tombés par hasard sur une dent de mastodonte, ils ont compris qu'ils devaient commencer à creuser.

La découverte de Monte Verde a fait sensation dans le monde scientifique car la datation au radiocarbone de morceaux de bois et d'autres matières organiques trouvés à proximité des outils de pierre suggéraient que le site avait environ 14 500 ans, soit 1 500 ans plus ancien que la culture Clovis, une culture archéologique paléoindienne qui s'est développée sur le continent nord-américain tout à la fin du Pléistocène supérieur et qui constituait depuis longtemps la référence en matière de présence humaine sur le continent américain. Elle était notamment caractérisée par des pointes de lances cannelées découvertes pour la première fois au Nouveau-Mexique.

« Monte Verde a complètement bouleversé le débat » souligne Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco, archéologue à l'Université fédérale de São Carlos, qui n'a pas participé à la nouvelle étude. « Cela a incité les gens à reconsidérer leurs idées et à se poser de nouvelles questions sur d'autres sites archéologiques, notamment en Amérique du Sud » affirme-t-elle.