Aztèques : récit d'un déclin après des siècles de domination

1450 - Des pyramides jumelles recouvertes de peinture rouge et bleue s'élèvent sur neuf étages sur une énorme plate-forme au centre de la ville de Mexico-Tenochtitlan, la capitale très animée de l'empire aztèque. Non loin de là, des agriculteurs se déplaçant en canoës s'occupent de jardins flottants où poussent du maïs, des tomates, des haricots et bien d'autres choses encore. Près de 300 000 personnes habitent cette ville, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du monde à l'époque.