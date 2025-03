Égypte antique : Isis, la mère des douleurs

De l'union charnelle d'Isis, transformée en milan, avec la momie de son époux naît Horus à tête de faucon, qui plus tard bannira Seth et rétablira l'ordre du monde. Modèle d'épouse et de mère, souvent représentée en train d'allaiter son fils nouveau-né, Isis est la protectrice des mères et des enfants et la gardienne du foyer domestique, mais aussi la protectrice des défunts, quel que soit leur rang social.