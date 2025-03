Des Aborigènes se sont transmis un rituel de sorcellerie pendant 12 000 ans

Autre nouveauté : l’intérêt des scientifiques pour les pratiques magiques et spirituelles. « Auparavant, les archéologues concentraient surtout leurs recherches sur les outils et les aliments. Comme si l’existence des humains du passé se cantonnait à la survie. La grotte de Cloggs Cave a été fouillée en 1971–1972, et il est possible que les chercheurs aient trouvé des bâtons de bois brûlés, ou d’autres objets rituels en pierre, par exemple, sans y prêter attention. Aujourd’hui, on s’intéresse davantage à la vie culturelle » explique Bruno David.