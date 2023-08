Calamity Jane, figure légendaire du Far West

UNE ENFANCE AVENTUREUSE MAIS CHAOTIQUE

La vie de Calamity Jane est un défi pour les historiens, tant il existe de versions et d'interprétations de sa biographie. Martha Jane Cannary voit le jour le 1er mai 1852 et grandit à Princeton, dans le Missouri, au sein d’une famille très pauvre, dans un environnement rude et dominé par les hommes. Attirés par les vastes espaces de l'Ouest et la ruée vers l'or, ses parents, Robert et Charlotte Cannary, décident de traverser l'Amérique avec leurs six enfants. Martha Jane a alors 13 ans. C’est peut-être lors de ces longs voyages qu'elle développe le goût de l’aventure et de la liberté, qui forge sa personnalité impétueuse et rebelle. Elle préfère apprendre à monter à cheval, à tirer à la carabine, à pêcher et à chasser aux côtés de son père plutôt que de se conformer aux rôles traditionnellement assignés aux femmes.

Mais l'aventure prend rapidement une tournure dramatique. Pendant le voyage, la mère de Martha Jane meurt d'une pneumonie. Après quelques semaines passées dans le Montana, le père de famille décide de rejoindre l'Utah et s’installe avec ses enfants à Salt Lake City. Malheureusement, il disparaît à son tour dans des conditions qui restent obscures. Certains avancent qu'il a abandonné sa famille, d'autres affirment qu'il a été tué. Les versions divergent tout autant quant au destin de la fratrie. La version la plus probable – et la plus souvent rapportée – est qu’ils ont été placés ensemble dans une famille. Là, la jeune Martha Jane aurait été assignée aux tâches domestiques jusqu’au moment où elle décide de s’enfuir, abandonnant sa fratrie. Ce départ marque le début d'une vie d'errance dans l'Ouest sauvage, à seulement 15 ans.

ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

De ses premières années de vie nomade et aventureuse, la petite orpheline se débrouille pour survivre en pleine nature. Elle sait pêcher et chasser mais elle doit apprendre à se défendre pour évoluer dans un environnement inconnu et hostile. L'Ouest américain est rempli de dangers, que ce soit des animaux sauvages ou des bandes de hors-la-loi.