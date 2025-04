L'histoire de l'Alhambra, forteresse de la foi

Quelques deux millions de personnes visitent chaque année l’Alhambra, mais elles ne voient à peu près qu’un cinquième du site. Jesús Bermúdez me montre une partie de sa face cachée, en particulier un réseau souterrain. Ce sont des salles modestes et fonctionnelles, précise-t-il, qui restent hors de la vue, comme jadis, quand elles étaient le domaine des domestiques et des gardes qui assuraient la bonne marche du palais. Certaines salles renfermaient aussi des prisonniers. Nous jetons un oeil à l’un des vingt cachots de la citadelle, découvert il y a une centaine d’années seulement. Après la chute de Grenade, la reine en personne s’empressa de venir libérer les prisonniers catholiques, comme elle l’avait fait dans le bastion musulman de Málaga, où un officier des Pays-Bas s’était dit détenu depuis plus de quarante ans.

Toujours dans les entrailles de la forteresse, nous déambulons jusqu’à une vaste citerne, qui tient davantage de la cathédrale par ses dimensions et ses nefs aux voûtes en berceau. Les espaces souterrains avaient aussi l’avantage de maintenir une température fraîche et stable pour le stockage des céréales et d’autres denrées. En descendant par une échelle dans un silo semblable à une grotte, je me dis que ce pourrait être l’endroit d’où partent les fameux passages de l’Alhambra. Instinctivement, je balaye les alentours de ma frontale. Il n’y en a aucun ici, mais ils existent bel et bien. Au-dessus de nous, des membres de la garde royale auraient été postés sous la salle du trône dans la tour de Comares, prêts à intervenir en cas d’urgence. Nous progressons dans les tunnels, en songeant aux touristes émerveillés par la splendeur de cette salle, qui ne peuvent imaginer l’infrastructure se trouvant en dessous.

Jesús Bermúdez déverrouille une porte. Une lampe torche éclaire un escalier qui s’enfonce dans les profondeurs et mène, deux cents marches plus bas, à une autre porte. Laquelle s’ouvre sur le coeur de la forêt, à l’extérieur de la muraille. La rivière Darro coule non loin de là. Le passage aurait été un moyen simple – et secret – de quitter la forteresse. En 1359, Mohammed V, huitième sultan nasride, fut renversé par une révolte au profit de son demi-frère. En pleine nuit, des rebelles escaladèrent la muraille et poignardèrent les gardes. À tout juste 20 ans, le souverain légitime s’évada, empruntant, selon certains, un passage de la tour de Comares. Étais-je à l’endroit où il s’était retrouvé, à bout de souffle, avant de se volatiliser ?