Au cœur des mathématiques : Sophie Germain, la scientifique oubliée

Gravure ancienne des figures ou motifs de Chladni tirée d'un livre victorien des années 1890 sur les sports, les jeux et les passe-temps. En haut, on voit un arc tiré sur une pièce de métal dont la surface a été légèrement recouverte de sable. Sous l'effet de la vibration, le sable se déplace et se concentre le long de « lignes nodales » ou de « motifs nodaux ». Ces lignes forment des motifs (appelés aujourd'hui figures de Chladni - exemples en bas). Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827) était un physicien et musicien allemand. Ses travaux les plus importants, pour lesquels il est parfois considéré comme le père de l'acoustique, comprenaient des recherches sur les plaques vibrantes.