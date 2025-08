Comment les cigales sont devenues un symbole de la Provence

D’aucuns ont interprété le chant de la cigale comme une preuve de paresse, dans l’idée que celle-ci passerait sa journée à chanter. Jean de La Fontaine, fabuliste du 17e siècle, a encouragé cette manière de penser avec sa fable de 1668 intitulée La Cigale et la Fourmi. Dans cette dernière, la fourmi passe son été à amasser de la nourriture, tandis que la cigale, musicienne et rêveuse, chante tout au long de la saison et finit par devoir implorer la première de partager sa récolte. Pour le fabuliste, la cigale est mal préparée, imprudente et perdue par son art.