L’histoire étonnamment subversive du mini-golf

DE L'ÉLITE AU GRAND PUBLIC

Malgré les efforts égoïstes de l'élite sociale visant à protéger leur nouveau sport favori des assauts du grand public, le golf se démocratisait, attirant des joueurs de tous les horizons, sans distinction de classe, de genre ou de couleur. Des villes se lançaient dans la construction de parcours municipaux, à commencer par New York et son Van Cortlandt Park en 1895. Comme le fait remarquer l'historien George B. Kirsch, le golf connut un sursaut de popularité après la Première Guerre mondiale , aidé par l'allongement du temps libre, l'étalement urbain, l'émergence du consumérisme et le regain de prospérité « à l'origine de nouvelles vagues d'enthousiastes ». Dès les années 1920, le golf était devenu une passion nationale aux États-Unis.

Cependant, cette explosion de popularité posait un problème de taille : l'espace. Un parcours de golf classique peut occuper jusqu'à 80 hectares, une surface que la plupart des villes et même des domaines privés ne possèdent tout simplement pas. Pour beaucoup, c'est de ce dilemme que naissent réellement les origines du golf miniature, un sport plus fantaisiste et accessible que ne l'avaient anticipé les golfeurs de la haute société.

Bien malgré lui, l'armateur britannique James Wells Barber a contribué à l'invention d'une version réduite du sport en construisant « Thistle Dhu », contraction de « This Will Do » (ça fera l'affaire, ndlr), un minuscule 18 trous installé en 1917 sur sa propriété de Pinehurst, en Caroline du Nord. Le mini-parcours comprenait des obstacles artificiels et naturels, mais aussi des ornements paysagers et architecturaux qui allaient plus tard influencer les minigolfs et leurs décors fantaisistes.