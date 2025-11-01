En 1975, la "grève des Islandaises" a inspiré le monde

Surnommée le « vendredi long » par de nombreux hommes, cette journée est restée dans les mémoires comme la Grève des Islandaises. Il est souvent dit qu’elle aurait joué un rôle de catalyseur pour le statut actuel de l’Islande, qui occupe la première place du classement du Forum économique mondial des sociétés les plus équitables au monde pour les femmes depuis 16 ans. Cette année marque également un tournant sans précédent : presque tous les postes à responsabilité d’Islande, notamment ceux de Premier ministre, de Président, de chef de la police et de directeur de toutes les universités privées et publiques, sont occupés par des femmes.

« Je pense que cet évènement a constitué un tournant décisif pour obtenir un changement en Islande en faveur d’une société plus égalitaire », confie Hrafnhildur Gunnarsdóttir, productrice du documentaire sorti en 2024 sur la grève et intitulé Islande, Un Jour Sans Femmes. La grève de 1975 a également servi d’inspiration aux mouvements féministes dans le monde entier, comme la grève menée en Pologne en 2016 et celle de 2018 en Espagne organisée le jour de la journée internationale des droits des femmes.

Pamela Hogan, réalisatrice du documentaire Islande, Un Jour Sans Femmes, a vu à quel point l’histoire de la grève suscitait l’inspiration chez les gens. « En Corée du Sud, les jeunes femmes prenaient des notes en regardant le film », se rappelle-t-elle.

LES ORIGINES DE LA GRÈVE

En Islande, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1915 et en 1922, elles ont élu la première femme députée. Mais le pays n’a fait que peu de progrès en matière d’avancement des droits des femmes dans les décennies qui ont suivi. En 1975, les femmes étaient écœurées de gagner bien moins que les hommes, d’être victimes de discriminations fondées sur le sexe au travail et de voir que seuls 5 % de leurs députés étaient des femmes.

L’idée d’une grève est née lors d’un congrès des femmes de juin 1975, qui s’est tenu à Reykjavik, la capitale islandaise. À cette occasion, des groupes de femmes se sont réunis pour préparer l’année internationale de la femme, initiative des Nations unies. Le groupe féministe des Redstockings, qui soutenait une grève féministe depuis sa formation en 1970, a présenté sa proposition.

« Les femmes ne se voyaient pas comme des travailleurs ; elles se voyaient comme des femmes au foyer. Lorsque le travail venait à manquer, on les renvoyait chez elles sans salaire et sans qu’elles disent un mot. Nous voulions montrer à quel point la contribution des femmes à la société était importante », raconte Guðrún Hallgrímsdóttir, ancienne membre du parlement et l’une des premières membres des Redstockings, à National Geographic.

À l’époque, les grèves qui n’étaient pas à l’initiative des syndicats et des associations d’employeurs étaient illégales. Certains groupes présents à la conférence se sont donc montrés hésitants. Jusqu’à ce que Valborg Bentsdóttir, membre de la centriste Women’s Rights Society (Société pour les droits des femmes), s’exprime. Comme l’a rapporté la revue Vox en 2023, celle-ci a alors déclaré : « La grève ? C’est ce mot que vous n’aimez pas ? Pourquoi ne pas l’appeler un jour de congé ? ».

Par conséquent, l’évènement a donc été officiellement nommé Kvennafrídagurinn (Jour de congé des femmes), ce terme sonnant mieux.

« Et ça a été le point de départ », souligne Guðrún Hallgrímsdóttir. « Les organisations féministes de tout le pays ont sollicité leurs membres pour y participer et la mobilisation a été suivie à l’échelle nationale ».

Des femmes de tous âges, de tous milieux sociaux et de tous horizons politiques ont travaillé main dans la main pour faire passer le message auprès du plus grand nombre de femmes possible. Elles ont envoyé des cartes et des lettres, distribué des brochures et des tracts, fait du porte à porte et du démarchage téléphonique, vendu des affiches et des autocollants du Jour de congé des femmes, et ont communiqué dans la presse écrite ainsi qu’à la radio et à la télévision sur l’évènement. La grève a suscité beaucoup d’attention de la part des médias dans les semaines qui ont précédé l’évènement, les organisateurs ayant annoncé que selon les sondages, entre 80 et 100 % des Islandaises y participeraient.

« La grève a été une immense réussite parce que les femmes se sentaient personnellement concernées par l’évènement », explique Guðrún Hallgrímsdóttir. « C’était leur action ».

LE JOUR DE LA GRÈVE

Le matin de la grève, le Jour de congé des femmes faisait la une de tous les journaux islandais. María Sigurðardóttir était à l’époque compositrice pour le journal du matin conservateur Morgunblaðið. Ce dernier avait promis de mettre la grève en une si les compositrices grévistes venaient plus tôt pour que le journal puisse paraître. « Nous sommes venues travailler après minuit pour terminer le journal », se rappelle María. Plus de 20 rassemblements ont été organisés dans le pays, le plus grand prenant place sur Lækjartorg, la place principale de Reykjavik. Pour un mois d’octobre en Islande, le soleil était au rendez-vous et les températures étonnamment douces. Tout cela s’accordait avec la foule, qui était pleine d’entrain. 25 000 femmes y ont participé, bon nombre d’entre elles arborant des pancartes où l’on pouvait lire « L’égalité tout de suite » et « Un jour de congé, et alors ? ». Les députées Svava Jakobsdóttir et Sigurlaug Bjarnadóttir se sont adressées à la foule, l’encourageant à s’engager dans la politique. Les Redstockings ont même sorti un album vinyle de chansons féministes, intitulé Áfram Stelpur (Í augsýn er nú frelsi), qui se traduit en français par « En avant les filles (la liberté est à notre portée) ». Après les rassemblements, la discussion s’est poursuivie à l’occasion de portes ouvertes.