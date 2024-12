Agatha Christie : quatre théories sur les raisons de sa mystérieuse disparition

1re THÉORIE : ELLE CHERCHAIT À SE VENGER DE SON MARI

S’il avait été le détective chargé de cette affaire de disparition, le très malin Hercule Poirot, né de l’imagination d’Agatha Christie elle-même, aurait sans aucun doute soupçonné le mari de l’autrice, l’élégant lieutenant d’aviation de la Première Guerre mondiale, Archibald Christie, auquel la romancière était mariée depuis 12 ans et avec lequel elle avait une fille de sept ans, Rosalind.

Leur mariage était-il heureux ? C’est en tout cas ce qu’a affirmé Archie aux enquêteurs, qui l’ont dans un premier temps vu comme un gentleman et un héros de guerre, mais sont ensuite devenus de plus en plus suspicieux à son égard. Et pour cause : sa femme lui avait laissé une note, a indiqué Archie à la police, mais il l’avait déjà lue et détruite.

Archie avait cependant un alibi : il avait rendu visite à des amis habitant dans un cottage voisin ce week-end là. Il avait cependant omis de préciser aux enquêteurs qu’il s’y était rendu pour fêter ses fiançailles avec sa maîtresse et future femme, une amie de la famille bien plus jeune, Nancy Neele.

Il s’avère qu’Agatha savait que son mari avait une liaison et le couple s’était disputé à ce sujet un peu plus tôt dans la journée du 3 décembre. Dans sa biographie parue en 1977, l’autrice cite son mari : « Je suis amoureux de [Nancy] et j’aimerais que tu m’accordes le divorce dès que possible ». (Bien évidemment, Archie ne mentionna rien de cela à la police.)

La future ex-madame Christie, excédée par la liaison de son mari et humiliée par cette fête de « fiançailles », aurait-elle élaboré un plan pour saboter les festivités en faisant croire qu’il l’avait tuée ? De nombreux biographes le pensent. Le timing parfait de sa disparition a provoqué le retour immédiat d’Archie, mettant fin aux célébrations tout en faisant porter les soupçons sur son mari, lequel a été contraint de prétendre publiquement qu’il était heureux en mariage avec Agatha.

2e THÉORIE : LA TENTATIVE DE SUICIDE AVORTÉE

Le plan complexe décrit ci-dessus aurait toutefois nécessité de l’autrice qu’elle ait l’esprit aiguisé, ce qui n’était probablement pas le cas à cette période. L’année 1926 avait été difficile pour Agatha Christie : sa mère était décédée, sa meilleure amie Charlotte avait déménagé et Archie, plutôt que d’être là pour son épouse, a passé plus de temps à l’étranger.

« Pour la première fois de ma vie, j’étais très malade », raconte l’autrice dans sa biographie, citant des larmes, des oublis et des insomnies comme « le début d’une dépression nerveuse ». La nuit de sa disparition, dans une lettre adressée à Charlotte remise à la police, Agatha fait part de son besoin « de s’échapper », car « ce n’est tout simplement pas juste ».

La biographie révélatrice de la romancière omet cependant entièrement son étrange disparition, qu’elle n’a évoquée qu’une seule fois publiquement pour se défendre lors de son divorce houleux. « J’avais l’impression que je ne pouvais plus continuer ainsi », a-t-elle déclaré dans une courte interview accordée à The Daily Mail. « Cette nuit-là, j’ai quitté la maison dans un état de nervosité élevée avec l’intention de faire quelque chose de désespéré ».

Même si ce « quelque chose de désespéré » impliquait un suicide, Agatha Christie a maintenu qu’elle n’avait absolument pas tenté de mettre fin à ses jours, une distinction cruciale, car le suicide était à la fois considéré comme un crime et un péché à l’époque, qui aurait pu faire perdre à la future divorcée la garde de sa fille. L’autrice s’explique en décrivant une scène dramatique : « La voiture a percuté quelque chose, fait une embardée et s’est arrêtée brusquement. J’ai été projetée contre le volant et ma tête a cogné quelque chose. Jusqu’à cet instant, j’étais Mme Christie ». Et après ? Elle a affirmé que le coup avait provoqué chez elle une amnésie temporaire.

La biographe Laura Thompson, qui s’est rendue sur le lieu où la voiture abandonnée de la romancière a été retrouvée, est (presque) sûre que cette dernière voulait se suicider. « C’est un endroit assez effrayant et troublant. Il y a de l’eau partout et c’est loin de tout », décrit-elle. La voiture d’Agatha Christie, bien qu’endommagée, était encore en état de rouler et avait le réservoir plein.

3e THÉORIE : ELLE SOUFFRAIT VRAIMENT D’UNE FORME RARE D’AMNÉSIE