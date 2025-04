Héra, déesse fidèle et vindicative

Plus tard identifiée par les Romains à Junon, Héra est la déesse du mariage et de la famille et la protectrice des femmes en couches - comme d'autres divinité du panthéon grec. Fille de Cronos et de Rhéa, Héra est, comme ses autres frères et sœurs, avalée dès sa naissance par son père, qui craint qu'un de ses enfants ne le détrône comme il avait lui-même détrôné son père.

Libérée lors de la Titanomachie, qui voit la défaite de Cronos et de ses alliés, les Titans, contre la nouvelle génération de dieux, elle est la première victime du harcèlement sexuel de Zeus, son propre frère, qui se déguise en coucou pour la séduire.

Dès lors, ils forment, comme avant eux leurs parents et leurs grands-parents, Ouranos et Gaïa, le couple divin par excellence, matérialisant l'union entre le Ciel et la Terre.

SCÈNES DE MÉNAGE SUR L'OLYMPE

Le mariage entre Zeus et Héra est loin d'être sans nuages. Ainsi, on raconte que pour montrer à son mari qui a engendré Athéna sans son intervention qu'elle peut aussi se passer de lui, elle donne naissance à Héphaïstos, le dieu du feu et de la métallurgie. L'enfant lui paraît si laid cependant qu'elle le jette du haut de l'Olympe, en faisant à jamais un infirme, affligé d'une terrible boiterie.