Mythologie : Sequana, déesse antique de la Seine

La seule incarnation de Sequana datant du premier siècle et qui subsiste encore aujourd’hui est une statuette en bronze immortalisant la déesse, joyau de la collection du musée archéologique de Dijon. Découverte avec une autre statuette couleur fauve près de la source de la Seine en 1933, elle représente la déesse couronnée, vêtue d’une robe fluide, se tenant sur une barque dont la proue a été façonnée en forme de tête de canard ou de cygne. « Elle est jeune, avec de grands yeux et des traits fins », écrit l’autrice Elaine Sciolino dans « The Seine : The River That Made Paris ». Apparemment, la statue a d’abord été fabriquée dans le but de représenter une déesse de l’abondance, avant d’être démontée pour y insérer une barque sur le piédestal. La corne d’abondance a ensuite été retirée de ses mains, puis le tour était joué. Un habile artisan gallo-romain a ainsi fait apparaître la divinité. La barque est ce qui définit Sequana et l’oiseau d’eau est souvent évoqué comme l’animal protecteur des enfants et de la famille. Dans les ruines d’une nécropole gallo-romaine, au niveau de la gare RER de Port-Royal à Paris, les archéologues ont trouvé des jouets d’enfants et des talismans de forme similaire.