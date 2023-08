Pompéi : quand la colère du Vésuve s'est abattue sur la ville

Vers minuit, le premier des quatre nuages de cendres, de roches et de gaz toxiques s'est précipité sur le volcan. Se dirigeant vers Pompéi à une vitesse d'environ 290 kilomètres par heure, le nuage a brûlé tout ce qui se trouvait sur son passage. Vers 7 heures du matin, près de 19 heures après l'éruption initiale, la ville était entièrement recouverte d'un mélange mortel de cendres et de roches.

Visiter les ruines de Pompéi, c'est comme remonter le temps. Les couches de cendres et de pierre ponce ont en fait contribué à préserver les bâtiments, les œuvres d'art et même les formes des corps qui se sont décomposés et ont laissé des trous dans les cendres. Tout cela a permis aux experts de mettre au jour des détails qui n'auraient peut-être pas survécu sur d'autres sites romains.

D'après ce qu'ils ont découvert, les scientifiques pensent que Pompéi était une ville prospère, fréquentée par les riches Romains en vacances. Les rues bien pavées étaient dotées de hauts trottoirs et de marches pour éviter que les piétons ne s'enfoncent dans la boue. Pour se détendre, on se baignait dans des bains publics, on regardait des gladiateurs ou des courses de chars dans un amphithéâtre et on allait assister à des représentations dans un des deux théâtres de la ville.

L'ensevelissement de Pompéi a longtemps été daté au 24 août 79, Pline le Jeune mentionnant le neuvième jour précédant les calendes de septembre. Mais des découvertes archéologiques récentes ont permis de dater plus précisément l'événement, qui aurait en fait eu lieu le 24 octobre 79. De grandes amphores, appelées dolias, ont été mises au jour sur le site de Pompéi, contenant du vin semble-t-il fraîchement pressé, de la végétation ensevelie correspondant davantage à l'automne comme des noix et des figues, et enfin de la monnaie mise au jour en 1974 dans la Maison du Bracelet d'or frappée lors de la quinzième salutation impériale de Titus, début septembre 79 (ce qui indique que ces pièces n'ont pu qu'être ensevelies après cette date), sont autant d'éléments concordants pour retenir cette date automnale du 24 octobre 79.