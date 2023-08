Une petite histoire des Jeux Olympiques

De nombreuses épreuves, dont le sprint et la lutte, font toujours partie des jeux modernes. D'autres sports appartiennent à l'histoire ancienne, comme les courses de chars ou le pankration, connu comme le sport de combat ultime. Il n'y avait pas de catégories de poids, pas de limites de temps et seulement deux règles : ne pas mordre et ne pas crever les yeux. Les concurrents se battaient jusqu'à ce que l'un d'entre eux abandonne ou meure.

Les Romains ont fini par interdire les Jeux olympiques en 393 après la conquête de la Grèce par Rome au deuxième siècle avant notre ère. La flamme olympique a été rallumée en 1896, à Athènes, et ont été célébrés tous les quatre ans depuis lors, à part pendant les deux Guerres mondiales. En 1924, les Jeux olympiques d'hiver ont été ajoutés pour mettre en valeur des sports tels que le ski de fond, le patinage de vitesse et le hockey sur glace.

Aujourd'hui, des milliers d'athlètes de centaines de pays du monde entier se disputent l'or, l'argent ou le bronze dans les épreuves d'été et d'hiver. Les Jeux olympiques modernes ont pour but de rassembler des personnes de différentes parties du monde et d'encourager la compétition amicale et la paix entre les nations voisines. Place aux Jeux !