Un énigmatique empire oublié refait surface

La lecture attentive des textes hittites, combinée aux données environnementales, montre que des sécheresses ont frappé la zone toutes les décennies environ, poussant régulièrement les populations au bord de la famine et au-delà. « Compte tenu du climat et de l’environnement, il est incroyable qu’ils aient construit tout cela ici », résume – à la fois admiratif et perplexe – l’archéologue Bülent Genç, qui enseigne à l’université Artuklu de Mardin, en Turquie, et travaille avec Andreas Schachner à Hattusa.

La clé de l’énigme réside dans une combinaison de résilience, d’adaptation et de planification. Durant les siècles où ils ont régné, les seigneurs d’Hattusa sont parvenus à soutirer du territoire juste un peu plus de ressources que n’importe qui avant ou après eux. S’appuyant sur ce que l’on connaît de leurs pratiques pastorales – ainsi que sur les énormes quantités d’ossements animaux trouvés sur place –, Andreas Schachner pense que les versants alentour abritaient des dizaines de milliers de moutons et de chèvres, fournissant un mode de subsistance alternatif aux fermes dépendant de l’irrigation de l’Égypte et de la Mésopotamie.

Pour approvisionner en eau les activités industrieuses et l’agriculture, les Hittites creusaient des réservoirs dans le sol argileux d’ Hattusa. Alimentés par les eaux souterraines, certains étaient plus grands qu’une piscine olympique et pouvaient atteindre 8 m de profondeur. Par ailleurs, d’immenses silos souterrains renfermaient assez de grain pour nourrir les bêtes en période de sécheresse.

Ces infrastructures étaient entourées de solides murailles courant sur 7 km et conçues pour s’adapter au terrain accidenté avec ses pentes abruptes sillonnées de profonds ravins. De 2003 à 2006, un segment de 65 m de cette enceinte fut reconstruit avec les seuls matériaux dont les Hittites disposaient à leur époque, dont du bois, de la pierre et 2 700 tonnes de briques en terre crue. Les chercheurs en déduisirent que la construction d’un mur de seulement 1 km aurait mobilisé un millier d’hommes pendant un an – une véritable prouesse logistique.

C’est sur le point culminant d’Hattusa que subsiste l’aménagement le plus impressionnant de la ville : Yerkapi, un rempart de plus de 40 m de hauteur, s’étirant sur 250 m. Dans ce grand glacis défensif en pierre blanche s’ouvre une porte étroite décorée de statues de sphinx. Une partie du mur de protection de la ville court jusqu’au sommet de ce talus, ce qui ajoute à son imposant impact visuel.