Nouvel An lunaire : origines et histoire

COMMENT LE NOUVEL AN LUNAIRE EST-IL CÉLÉBRÉ ?

En ce qui concerne les Chinois, la Fête du Printemps dure 40 jours lors desquels on multiplie festivités et rituels. Pour la nouvelle année, une semaine entière est fériée ; pour le réveillon, il est de coutume que les familles chinoises se réunissent pour un dîner pantagruélique. Il s’agit du repas le plus important de l’année et on l’organise en général chez la personne la plus âgée de la famille.

La fête a beau se moderniser, la Chine et d’autres pays ont à cœur de faire perdurer certaines traditions millénaires. En Chine, il est de coutume d’allumer des pétards. Ceux-ci sont censés chasser Nian, un monstre terrifiant. Toutefois, il s’agit d’une tradition sur le déclin ces dernières années à cause des restrictions liées à la pollution de l’air qui ont mis à mal le secteur des feux d’artifice La couleur rouge des vêtements et des décorations est là pour garantir la prospérité. On s’échange d’ailleurs volontiers des hongbao, des enveloppes rouges remplies d’étrennes.

Pour Seollal, nom du Nouvel An lunaire en Corée, on prépare un bouillon au gâteau de riz (tteokguk) et on rend hommage à ses ancêtres. Pour Tet, au Vietnam, on accorde une importance particulière aux fleurs.