Entre l’islam des tombeaux et l’islam des mosquées, une guerre de 700 ans

En islam, comme dans le christianisme, le saint est un intermédiaire entre Dieu et les humains. Les premiers saints musulmans apparaissent au 8 e et 9 e siècle, c’est-à-dire environ deux siècles après le début de l’islam. Il existe deux catégories d’humains sanctifiés : les descendants du prophète Muhammad, auxquels les chiites vouent une grande vénération, et des êtres d’une grande piété tels que les mystiques soufis.

On peut citer par exemple le poète et mystique soufi Rumi, aussi surnommé Mevlana, qui fonde l’ordre des « derviches tourneurs » dans la ville de Konya, en Turquie, ou bien Fatima, la fille du prophète Muhammad, à qui on attribue des pouvoirs de guérisseuse. Parfois, ces personnes sont sanctifiées de leur vivant. Le plus souvent, cependant, elles accèdent au statut de saint après leur mort. Les fidèles viennent alors se recueillir sur leurs tombeaux pour leur demander d’intercéder en leur faveur auprès de Dieu et de leur apporter une aide : pour avoir un enfant, guérir d’une maladie, être guidé spirituellement… C’est une offre complémentaire à ce qui se pratique dans une mosquée, où le croyant se rend uniquement pour s’acquitter des obligations de la religion (prier Dieu) et où il ne peut espérer aucune action divine à son avantage. Voilà pourquoi je parle d’« islam des tombeaux » et d’« islam des mosquées ».