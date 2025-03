De Londres à Osaka : quand les Expositions universelles façonnent les villes hôtes

« La première Exposition universelle eut lieu en 1851 à Londres, mais le projet naquit en réalité en 1849 à Paris », explique Édouard Vasseur, archiviste français, enseignant-chercheur, historien et auteur de L’Exposition Universelle de 1867 : apothéose du Second Empire et de la génération de 1830.

Depuis 1798, la France organisait régulièrement à Paris l’Exposition publique des produits de l’industrie française. L’événement était conçu comme un espace ouvert, accessible au public, où les industriels présentaient leurs produits. Il donnait aussi lieu à un concours.

C’est un Français qui, le premier, suggéra l’idée de donner à cette exposition une dimension internationale. Au lendemain de la Révolution française, Jules de Prony, ingénieur et mathématicien, proposa d'organiser une exposition internationale des produits industriels pour stimuler l’innovation et le commerce. Son idée fut largement reprise, notamment par Jacques Boucher de Perthes, considéré comme le père de la préhistoire. En 1847, ce dernier publia un article dans lequel il suggérait une exposition mondiale regroupant les productions industrielles et artistiques de différents pays.

Le projet, ambitieux, comptait des partisans mais aussi des opposants. « De nombreux industriels français s’y opposaient farouchement, clamant que la compétition serait trop rude », raconte Édouard Vasseur. Parmi eux, on comptait les industriels du textile et de la métallurgie, qui redoutaient la concurrence des produits britanniques, perçus comme plus avancés technologiquement. Les chambres de commerce de Lyon et de Lille exprimèrent également des réserves, craignant un afflux de produits étrangers qui mettrait en difficulté les productions locales.

Finalement, les Anglais Henry Cole et le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Victoria, de passage à Paris lors de l’Exposition publique des produits de l’industrie française de 1849, concrétisèrent l’idée en 1851 à Londres. Pour eux, « l’objectif était de montrer que la qualité de leurs produits était supérieure à celle des produits français », commente l’archiviste. L’Exposition de 1851 marqua ainsi le début d’un choc de compétitivité.

UN ÉLARGISSEMENT NON MAÎTRISÉ

Au début, seuls les produits de l’industrie étaient exposés, des matières premières aux produits finis. Les beaux-arts ne firent leur apparition qu’à partir des premières expositions à Paris. En 1867, lors de la deuxième édition française, on pouvait y voir de tout : « des photographies, du mobilier, de la porcelaine, des soieries, de la verrerie, en passant par des produits agricoles, des minerais, des machines, des maquettes d’ouvrages de travaux publics […]. À l’époque, tout ce qui était exposable était exposé », rapporte Édouard Vasseur. C’est aussi l’Exposition universelle de 1867 qui intégra les thématiques sociales, où l'on abordait les questions d’éducation et les méthodes d’enseignement.