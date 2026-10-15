Le nouveau visage des bals viennois à l’ère du numérique

À partir du 11 novembre, les palais et les salles de concert de Vienne accélèrent la cadence. Les pistes de danse fourmillent de couples tournoyant dans des valses chorégraphiées, tandis que d’autres se déhanchent au son d’une électropop jouée en live. Ces deux milieux forment les deux moitiés complémentaires du monde des bals viennois contemporains : une vieille tradition qui suscite un nouvel intérêt, portée par les réseaux sociaux et des kilomètres de soie coupée dans le biais.

Ces festivités trouvent leurs racines au 18e siècle lorsque l’empereur Joseph II ouvrit les bals de la Hofburg, jusqu’alors réservés à la noblesse, aux roturiers. Cette décision ouvrit la voie à l’émergence d’une culture plus vaste du bal dans les siècles qui suivirent. Les lieux de danse ouverts au public se multiplièrent, les groupes professionnels commencèrent à organiser leurs propres bals et ces événements devinrent des éléments incontournables du calendrier social de la ville, une tradition qui se perpétue à ce jour.

Lorsque la Gen Z a atteint l’âge adulte, elle a fait ses premiers pas dans la Ballsaison (la saison des bals), portée par un penchant pour le style rétro et, surtout, par l’envie de publier ces cérémonies à grand spectacle sur les réseaux sociaux. Les plateformes de réseaux sociaux ont été inondées de conseils sur les bals auxquels se rendre et sur les tenues à porter, offrant à une coutume locale un nouveau public international. En 2025-26, 600 000 noceurs ont pris part aux festivités, une saison des records qui a généré près de 240 millions d’euros de chiffres d’affaires. Ceux qui souhaitent y assister ont tout intérêt à sauter sur leurs billets à l’avance, car les bals les plus prisés peuvent être complets quelques heures seulement après l’ouverture de la billetterie.

Les bals traditionnels se sont adaptés à ces nouveaux rythmes. L’illustre soirée de l’Orchestre philarmonique de Vienne, organisée au Musikverein, est l’une des plus distinguée. Les femmes portent des robes longues jusqu’au sol ; les hommes, quant à eux, peuvent se voir refuser l’entrée s’ils choisissent de porter une cravate plutôt que l’obligatoire nœud papillon. La soirée s’ouvre sur un défile de débutants (des étudiants de l’école de danse Elmayer, une institution dans la capitale) et franchit le cap de minuit avec un quadrille entraînant, une sorte de cha-cha-slide hérité de l’époque des Habsbourg. Mais lorsque les pistes de danse de fin de soirée ouvrent, on tombe les talons et les vestes, et les couples se fondent dans la foule qui acclament les sets des DJ.

Désormais, aux côtés de bals établis de longue date, on retrouve des événements tels que le Rainbow Ball, organisé par des défenseurs de la cause LGBTQIA+ à l’Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, où l’on est libre de venir en drag. Le HipHop Ball, qui se tient au palais de Basse-Autriche, réunit un orchestre et des artistes comme le rappeur local Jakob « Big J » Kattner. Au milieu de toutes ces nouvelles coutumes, une tradition résiste : ceux qui tiennent encore debout après la dernière danse vont manger des würstl (saucisses).