De feu et de cendres : comment l’équipe d’Avatar a créé le monde du nouvel opus de la saga

Bien que les créatures de ces films soient fictives, le processus qui a permis de leur donner vie est bien plus proche de la science que ce que l’on pourrait penser. Voici comment les artistes derrière le film ont créé les créatures bizarres et souvent bioluminescentes du monde de Pandora.

LE PROCESSUS DE CRÉATION D’UN NOUVEAU MONDE

Dans Avatar, les protagonistes sont les Na’vi, une espèce extraterrestre qui entretient une relation étroite avec le monde naturel. Ces derniers nouent souvent des liens profonds avec les créatures qui les entourent, le Médusoïde étant l’une d’elles et l’une des plus récentes de la franchise.

Membre de l’équipe chargée de leur donner vie, Dylan Cole prend les germes d’idées lancées par le réalisateur, James Cameron, et les aide à se transformer en créations abouties. James Cameron « voit parfois flou », explique-t-il. « C’est notre travail de faire la mise au point. »

Au départ, l’équipe ne sait souvent pas exactement ce qu’elle vise. « C’est comme faire un portrait de l’un de ses enfants sans les avoir jamais rencontrés », poursuit-il. L’intuition les guide jusqu’au produit fini.

Fort heureusement, la nature est la meilleure source d’inspiration. Copier le monde naturel est « une stratégie qui fonctionne depuis longtemps », explique Leif Ristroph, spécialiste de physique expérimentale à l’Université de New York qui n’a pas pris part au film mais qui fonde ses propres recherches sur le vivant. « On peut se tourner vers la nature pour élargir les types de solution dont on est susceptible de rêver. »

Bien qu’Avatar relève de la science-fiction, les concepteurs s’efforcent de voir le monde du film comme un endroit bien réel en abstrayant des éléments de notre Terre et en les réimaginant ou en les recontextualisant. « Il est assez arrogant de penser que nous pourrions faire mieux avec une esquisse réalisée en un après-midi que la nature en plusieurs millions d’années », fait observer Dylan Cole.

Dans les films, l’équipe souhaite que tout semble aussi réaliste que possible, ce qui implique de chercher de l’inspiration auprès d’organismes vivants réels à la fois sympathiques et originaux susceptibles de prêter leurs attributs aux créatures de la saga. La création de designs fondés sur la recherche est importante pour James Cameron, qui est un aventurier intrépide, et il n’est pas surprenant que de nombreux animaux de Pandora soient influencés par la vie marine ; le réalisateur s’est, on s’en souvient, rendu au point le plus profond de l’océan.

CRÉER LE MÉDUSOÏDE

Le Médusoïde est une méduse bioluminescente de 150 mètres qui produit de l’hydrogène pour flotter et se sert de tentacules pendants pour se nourrir, à la manière d’une vessie de mer (Physalia physalis). Comme son rôle dans le film est de transporter les gondoles du clan Tlalim, les Marchands de Vent, à travers le ciel, les designers lui ont donné des voiles en forme de nœud papillon pour que les membres du clan puissent le diriger.

Pour contrôler le Médusoïde, les Tlalim attachent leur gréement aux veines de ses voiles. Conscients que les Na’vi, les peuples de Pandora, trouveraient cela trop cruel de percer le corps d’un animal, Dylan Cole a incorporé des nodules naturels semblables à des épines dans les voiles pour qu’on puisse y accrocher des choses.