Au Machu Picchu, des travailleurs "immigrés" servaient l’empereur inca

Cartes de la provenance des sites des groupes et des individus analysés dans cette étude. La carte A montre la distribution géographique des groupes d’ascendance génétique décrits, l’emplacement des génomes de référence publiés chez les individus modernes (cercles) et anciens (triangles) qui constituent ces groupes et des sites archéologiques d’où proviennent les individus de cette étude (carrés, voir également encadré). La carte B montre l’emplacement des grottes funéraires au Machu Picchu et met en évidence les grottes échantillonnées dans cette étude.

PHOTOGRAPHIE DE 2023, LARS FEHREN-SCHMITZ ET AL., Insights into the genetic histories and lifeways of Machu Picchu’s occupants. Science Advances 9,eadg3377