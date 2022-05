Découverte de quatre sarcophages dans les Pyrénées-Orientales

Près de Perpignan, cette commune des Pyrénées-Orientales est le lieu occupé en continu par les Hommes depuis le plus longtemps au sein du département, « depuis près de 3 000 ans » selon Camille Mistretta, responsable du chantier archéologique d'Elne. D’après les écrits et les travaux de recherche réalisés dans les années 1960 par Roger Grau, archéologue amateur, la ville basse serait riche en vestiges antiques. Pourtant, jusqu’à 2021, les connaissances sur le sous-sol étaient très maigres, par manque d’exploration de la trame urbaine.

Il y a un peu plus d’un an, des travaux de remplacement des réseaux d'adduction d'eau et d’assainissement ont été lancés. « En France, la loi protège les vestiges. Si un aménagement doit détruire des vestiges enfouis, l’État exige qu’ils soient d’abord analysés par des archéologues » explique Camille Mistretta.

Au rythme des travaux, les experts du service archéologique du département poursuivent les fouilles, par tronçons de six mètres. « Là, nous sommes arrivés dans le secteur de la nécropole. On savait qu’on allait atteindre des tombes » témoigne Camille Mistretta. Et en effet, grâce aux croquis et écrits produits par leurs prédécesseurs, les archéologues avaient connaissance d’une vaste nécropole s’étendant sur « une superficie de 2 000 m² avec des sépultures, des caveaux maçonnés, des tombes sous tuiles romaines et un sarcophage en calcaire ou en marbre » énumère l’experte en charge des fouilles. Finalement, environ deux tronçons après la première découverte, les archéologues identifient avec surprise trois nouveaux sarcophages en très bon état de conservation.

« C’est un type de tombes très peu connues pour le département. Le fait qu’il y en ait quatre au même endroit nous montre le caractère hors du commun de cette nécropole. On est dans un secteur particulier. On sait aussi, grâce aux sources historiques, qu’il y a une église ancienne, que pour l’instant l’archéologie n’a pas permis de mettre au jour ». L’église Saint-Pierre est mentionnée dans certains écrits et aurait probablement existé jusqu’en 935. À ce jour, elle reste un mystère pour les chercheurs. « À cette période de la fin de l’Antiquité, courant 5e-6e siècle, on sait que la population est largement christianisée et donc que la nécropole est organisée autour d’une église funéraire. […] La présence de ces sarcophages et de ces nombreuses tombes laisse supposer que l’on n’est pas loin de l’église ».