Découverte des plus anciennes traces du calendrier maya

Deux archéologues et expert.e.s ont récemment publié une étude portant sur la découverte de onze fragments d’anciennes peintures murales mayas. Les découvertes ont été faites sur le site archéologique de San Bartolo, au sein des ruines de l’ancienne pyramide Las Pinturas, au Guatemala. Parmi ces artefacts, les traces les plus anciennes jamais découvertes du calendrier maya sacré.

Contrairement au calendrier solaire, qui s’arrêtait en 2012, le calendrier sacré compte 260 jours par an et a une visée plus prophétique. « C’est un calendrier qui n’était pas lié au temps d’une manière linéaire. C’était plutôt lié au temps qui passe et à quelles croyances sont attachées à chaque jour en particulier » précise Heather Hurst, l’une des archéologues qui a fait cette découverte.

Le calendrier sacré est encore utilisé aujourd’hui, par les Mayas modernes. Il existe un grand nombre d’écrits et de connaissances précises sur son fonctionnement, d’autant que les Mayas modernes l’utilisent encore aujourd’hui. « On a au moins 1 000 ans d’inscriptions à propos de ce calendrier. Donc on a une bonne base de données, on sait à quoi cela ressemble, à quoi correspondent les jours et les chiffres, les combinaisons de chiffres avec un symbole. […] Et une chose que l’on distingue vraiment, c’est que ces dates ont généralement ce que l’on appelle une « cartouche », comme un cadre autour d’eux. […] Ce n’est pas juste pour dire qu’il y a sept cerfs dessinés là. C’est vraiment pour préciser qu’il s’agit du symbole du cerf qui se réfère à une temporalité ».

Pourquoi un cerf ? Cet animal est, selon l’experte, régulièrement représenté dans l’art maya et dans la mythologie. « Il représente une offrande importante, c’est l’un des plus gros animaux de la région et c’est une bonne source de nourriture ».

Le vestige retrouvé au cœur du site de San Bartolo serait daté environ à la fin du 3e siècle av. J.-C. Pour analyser et connaître l’origine des vestiges, les experts ont utilisé la datation radiocarbone. « Ce qui est super et qui rend l’étude utile, c’est que l’on a des dates d’avant le fragment mural et des dates liées au lieu où le fragment a été découvert. Cela fournit une sorte de séquençage. […] Avec de multiples échantillons de carbone et grâce à des statistiques, nous pouvons nous permettre de dire que ces fragments datent du 3e siècle, de 250 avant J.-C. environ » ajoute Heather Hurst, enthousiaste.