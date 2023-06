Découverte d’une statue de Bouddha dans un temple d’Isis

Tout indique, selon les scientifiques, que la statue retrouvée dans la cour du temple d’Isis, réhabilité au 1er siècle par les Romains, a été commandée par un ou des riches marchands indiens, suffisamment influents pour importer du marbre blanc de Turquie, et de « le faire sculpter sur place, à Bérénice », explique Rodney Ast. « Il existe d’autres preuves de multiculturalisme à d’autres endroits du site. Il ne s’agit pas non plus du seul Bouddha mis au jour, bien que celui-ci soit le plus spectaculaire. [...] De plus, le temple d’Isis, était un point central du site. »

Sur la base des différentes expressions religieuses qui y ont été retrouvées, les scientifiques confèrent au site ceci de particulier qu’il était un sanctuaire religieux où avaient lieu des rituels multi-ethniques. « Il y avait une route qui s’y rendait, en partant du port en contrebas. Et, quand les marchands descendaient des navires, ils se dirigeaient probablement vers ce temple. […] Cette découverte indique que des personnes [impliquées dans des affaires commerciales au niveau du port], pratiquaient le bouddhisme. Mais on n'a retrouvé aucune trace d’une quelconque institution bouddhiste », ajoute Steven Sidebotham. Ce manque de données ne permet pas de déterminer si oui ou non, il y avait une véritable implantation religieuse dans la ville, voire la région.

« Les commerçants venaient d’Inde, et c’est dans ce temple romain qu’ils pratiquaient leur religion. C’est pourquoi cet endroit est si intéressant ». Le temple d’Isis était particulièrement symbolique dans la ville. Les nombreuses inscriptions grecques font en effet mention du nom de la déesse. « Elle est la déesse protectrice des marins », c'est une figure de bonne fortune pour les marchands d’où qu’ils viennent, précise en effet Steven Sidebotham. De plus, « il y avait un grand nombre de temples et lieux de cultes différents », du temple gréco-romain au temple égyptien ou encore bouddhiste. « Il y avait même une église » explique-t-il. Or la « proximité de ces lieux, à environ 200 m de distance, qui opéraient au même endroit au même moment », indique qu'il y avait une certaine « tolérance » dans les pratiques culturelles de chacun.

Les recherches indiquent que malgré cette harmonie culturelle et l'importante activité économique qui fit vivre la ville pendant plusieurs siècles, elle aurait été désertée après le 6e siècle. Selon Steven Sidebotham, trois hypothèses peuvent l'expliquer : la peste, qui aurait pu apparaître à cause de la présence de rats à bord des navires marchands, la modification topographique du port au fil des siècles, le rendant inaccessible, ou encore une compétition économique avec d’autres ports, notamment éthiopiens.

L'histoire de ces marchands venus des confins du monde antique a façonné ces carrefours commerciaux, qui ont indirectement fourni richesses et pouvoir à l’Empire romain. Selon Steven Sidebotham, le monde interrelié que nous connaissons aujourd’hui n’est pas inédit. Les nombreuses civilisations qui ont occupé les différentes régions du monde commerçaient entre elles. Elles ont interagi les unes avec les autres au cours de l'Histoire, et parfois de façon plus étroite et étendue qu’on ne l’imagine.