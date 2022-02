Découvrez les bunkers soviétiques abandonnés de Tbilisi

J’ai toujours voulu voir de mes propres yeux cet aspect secret de Tbilisi et en rapporter quelques photos. Je savais déjà où se trouvaient plusieurs de ces bunkers, et avec mes amis nous en avons découvert de nouveaux lors de nos pérégrinations. Quand on a l’œil, on les repère facilement. (Autrefois secrets, les bunkers albanais se transforment en musées.)

En 1991, après l’effondrement de l’Union soviétique, ces bunkers ont été abandonnés. Mais il faut encore une autorisation spéciale pour accéder à certains d’entre eux. Pour éviter les actes de vandalisme, je ne dévoilerai pas leur localisation exacte. Pénétrer dans ces bunkers est dangereux : beaucoup ont subi des dégâts et se sont partiellement écroulés. Les chauves-souris et l’eau stagnantes complètent la liste des périls qu’on y trouve. Je ne savais jamais à quoi m’attendre. Une bonne préparation et un équipement spécial sont obligatoires pour rester en sécurité