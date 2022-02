Derrière les portes des cathédrales, l'histoire en filigrane

C ’est un sermon aux accents surréalistes. Au cours d’une de ses homélies, Jean Geiler de Kaysersberg, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg de 1478 à 1510, se mit à tonner contre les seigneurs qui venaient assister à l’office divin en tenue de chasse, oiseau de proie au poing, suivis de leur meute de chiens. Quelques décennies plus tard, en Italie, le cardinal et archevêque de Milan Charles Borromée, exaspéré de voir les paysans traverser sa cathédrale avec leurs troupeaux de porcs, prit quant à lui un parti radical : boucher les portes du transept, qui était le plus court chemin entre le nord et le sud de la ville.

C’est peu dire que l’atmosphère toute de componction qui enveloppe aujourd’hui ces édifices leur a longtemps été étrangère. Comme les vastes parvis, hérités du 19e siècle, qui les isolent dans une solitude hautaine. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les cathédrales sont cernées par le lacis des ruelles, les échoppes venant s’adosser jusque sur leurs murs. La vie de la cité bat leurs flancs et sa bigarrure tapageuse s’engouffre assez librement dans les nefs. C’est que la monumentalité des lieux (environ 5 500 m² au sol pour la cathédrale de Paris, 8 000 m² pour celle d’Amiens) offre le plus grand espace de rassemblement couvert des villes.

Sous les augustes voûtes se pressent des foules profondément pieuses mais guère recueillies. Riches et gueux, hommes et femmes s’y côtoient dans un brouhaha où s’échangent des nouvelles, se concluent des affaires ou s’entament des conversations galantes. Les commerçants avec leurs denrées y croisent les malades qui défilent dans l’espoir d’une guérison. D’innombrables mendiants voisinent à leurs abords, que des «chasse-gueux» tentent de maintenir à distance pour qu’ils ne concurrencent pas la quête. Des cohortes de pèlerins passent même parfois la nuit sur place. À la cathédrale de Chartres, les veilles de grandes fêtes religieuses, ils envahissent nef et déambulatoires, dormant sur de la paille, occasionnant «inconvénients, infections et ordures», disait ainsi un chanoine en 1531. Le clergé a beau pester, l’usage perdurera jusqu’au 17e siècle.

« La cathédrale est trop souvent regardée comme une machine architecturale », souligne Mathieu Lours, chercheur associé à l’École pratique des hautes études, dont le dernier ouvrage, La Grâce des cathédrales, vient de paraître. « Or ce n’est pas un monument hiératique, mais un monde de vie. » D’autant que le distinguo contemporain entre religieux et profane n’opérait pas autrefois, insiste l’historien. « Le sacré était partout, comme le profane. Ce qui importait au Moyen Âge, c’étaient le seuil et la hiérarchisation. On savait que le parvis était moins sacré que la nef et que la nef était moins sacrée que le chœur – l’autel étant le saint des saints. La nef était dévolue au peuple de Dieu. Elle a longtemps été dépourvue de chaises. On ne s’y assoit que depuis le 19e siècle. Avant, c’était un espace de déambulation et de passage des processions lors des grandes fêtes, où l’on se pressait pour entendre la messe, sans voir ce qui se passait dans le chœur. Dans l’esprit des gens, plus c’était sacré, moins on devait voir. »

Même les dévotions font l’objet d’incessants va-et-vient. Les cathédrales comptent alors des dizaines d’autels abritant des reliques et une multitude de chapelles où les chanoines enchaînent les messes à la mémoire de défunts ayant monnayé leur célébration pour assurer le salut de leur âme. La messe principale elle-même, dont le déroulé en latin échappe en grande partie à la compréhension des fidèles, voit l’assistance s’absorber dans des pratiques individuelles, les uns priant, d’autres lisant leur livre d’heures, ou discutant avec leur voisin.