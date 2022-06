Égypte : un temple dédié à Zeus-Kasios a été sorti de terre

Au début du 20e siècle, l’égyptologue français Jean Clédat s’attelait à fouiller la région du Sinaï pour y découvrir des traces d’empreintes grecques. Son travail de l’époque mentionne et prouve la présence des Grecs à travers plusieurs inscriptions. Même si le temple est connu par les experts, il n’est pas encore sorti de terre.

Il y a près de trente ans, l’archéologue et actuel professeur à l’université Sorbonne Paris Nord Jean-Yves Carrez-Maratray était sur place. Avec d'autres archéologues et le directeur de l’époque des sites archéologiques du Sinaï, ils découvrent une « énorme forteresse qui fait 400 mètres de long sur 200 mètres de large » ainsi que « plusieurs vestiges de l’époque byzantine ». Déjà, l’archéologue souhaitait déterrer le temple de Zeus, dont l’existence était sous-entendue par les travaux de Jean Clédat, mais les conditions n'étaient pas réunies. « Le site est gigantesque, il n’est fouillé qu’à 10%. Les 90 % restants sont, pour le moment, du sable et des graviers ».

Aujourd’hui, les archéologues égyptiens ont achevé de mettre ce temple au jour. Quelques images de la fouille ont été diffusées par les autorités et permettent à Jean-Yves Carrez-Maratray d’apporter son œil d’expert. On observe notamment des inscriptions qui permettent aux archéologues d’affirmer que ce temple aurait été reconstruit par l’empereur Hadrien.

Jean-Yves Carrez-Maratray parvient à traduire les quelques inscriptions visibles sur les blocs de granit qui ont été dégagées par l’équipe égyptienne. « C’est écrit "depuis les fondations" et en-dessous, on peut lire "Égypte". Ça veut dire que quelqu’un a refait le bâtiment depuis ses fondations, quand Mr X était préfet d’Égypte. À mon avis, il ne s’agit pas d’un texte complet, mais d’un morceau d’une inscription monumentale qui était sur plusieurs blocs ».

L’archéologue connaît particulièrement bien la région du Sinaï puisqu’il a consacré sa thèse au site antique de Péluse. On ne sait pas exactement quand a été fondée cette ville, mais Jean-Yves Carrez-Maratray confirme qu’il s’agit d’un site très ancien, qui aurait été habité environ de -500 avant notre ère jusqu’au Moyen-Âge.

« On est à la frontière entre l’Égypte, le Sinaï et le Liban. Zeus-Kasios est un dieu protecteur des marins. On retrouve son nom dans divers endroits de la Méditerranée. […] Comme il était souverain, les Grecs disaient Zeus, ce qui veut dire le grand Dieu. […] La population qui y vivait était Égyptienne mais il y avait aussi des Libanais, des Arabes, des Grecs. Leur dieu, Zeus-Kasios, est sympathique pour tout le monde puisqu’il protège les navigateurs » affirme le professeur.

L’empereur Hadrien était un grand voyageur. D’après ses mémoires, « il est allé partout. Là où il passait, comme il avait de l’argent et afin de manifester la bienveillance de l’empereur romain, il faisait reconstruire des bâtiments » indique Jean-Yves Carrez-Maratray.

Le site antique de Péluse regorge encore de nombreux mystères archéologiques. « Il fait 1 kilomètre de long sur 300 mètres de large, il est couvert de ruines d’époque romaine et byzantine. Il faut dégager des kilos de gravas pour descendre petit à petit et arriver au niveau de l’empereur romain Hadrien, par exemple. Si l’on continue de descendre, on arrive au temps des Grecs, si l’on continue encore de descendre, il y a de l’eau, alors on n’en sait pas plus. On connaît très bien Péluse aux époques récentes mais pas très bien aux époques anciennes ».