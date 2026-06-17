Vers l'infini et au-delà : la petite histoire des jouets qui partagent nos vies

Pour Michel Manson, historien spécialiste de l’histoire de la culture d’enfance à partir de ses objets et auteur notamment de l'étude Jouets de toujours, la bascule vers le jouet purement affectif s’opère dans la seconde moitié du 19e siècle, avec l’émergence de la famille bourgeoise et d’une nouvelle considération pour l'enfant, reconnu pour lui-même. « Le capitalisme industriel progresse et [...] la famille bourgeoise s'installe. Le jouet quitte le domaine du folklore ou de l'artisanat de stricte nécessité pour devenir un enjeu de consommation, mais aussi le témoin d'une attention nouvelle portée à la sensibilité propre de l'enfant », explique-t-il.

Pour la première fois, le jouet n’exige plus une action de mimétisme social mais devient un objet malléable, qui apporte un réconfort tactile et émotionnel, notamment dans les phases de séparation avec les parents. Il devient un objet standardisé, reproductible, mais dont la finesse esthétique commence à susciter un attachement émotionnel de masse.

De grandes maisons du jouet voient le jour à cette époque. En France, la Maison Jacob-Petit est l’incarnation du jouet de luxe avec ses poupées en porcelaine, quand la Maison Petitcollin, qui s’est intéressée au celluloïd dès la fin du 19e siècle, devient le fer de lance de l’industrie française du jouet avec sa gamme de poupées traditionnelles, qui perdure encore aujourd’hui. En Allemagne, Rock & Graner et Märklin démocratisent les jouets en tôle et en métal, comme les dînettes et les petits trains, suivis plus tard par la célèbre maison Steiff et ses ours en peluche. Au Royaume-Uni, William Britain révolutionne l’industrie du petit soldat, en le rendant plus léger et moins cher grâce au procédé de la « fonte creuse », avant de se diversifier dans les mécanismes d'horlogerie. Outre-Atlantique, la Tower Toy Company se spécialise dès les années 1830 dans la production de jouets en bois peints, déclinant petits meubles et animaux.

Traditionnellement, ces jouets de qualité se transmettaient au sein de la fratrie, voire sur plusieurs générations. Mais la baisse des coûts de production et l’introduction de nouveaux matériaux ont, au fil du 20e siècle, progressivement fragmenté cette transmission.

UNE CHRONIQUE DES MUTATIONS INDUSTRIELLES

Dans Toy Story, le conflit initial entre Woody et Buzz l'Éclair illustre de manière allégorique une transition historique majeure de la culture matérielle.

D'un côté, Woody incarne l'Amérique pionnière du 19e siècle. Conçu en bois, en tissu et doté d'une ficelle mécanique, il symbolise l'artisanat, le mythe fondateur du Western et une forme de durabilité patrimoniale.

De l’autre, Buzz l'Éclair représente l'ère industrielle de la pétrochimie et la mondialisation des marchés. Fabriqué en plastique, il fait directement référence à la course à l'espace des années 1960 et 1970 et au contexte géopolitique de la Guerre froide. « C'est une sorte de mélange entre G.I. Joe et Star Wars », relève John Lasseter, réalisateur de Toy Story et Toy Story 2. « Comme c'était un buddy movie, nous voulions que [l'autre jouet] soit le contraire absolu d'un jouet lié à l'espace, alors nous en avons fait un cow-boy. Buzz l'Éclair représente ce jouet ultra-cool et tape-à-l'œil que l'on a tous possédé un jour. Woody, lui, représente cette poupée usée dont personne d'autre ne voudrait, mais pour laquelle on a une affection toute particulière ».

Les catalogues du Musée des Arts Décoratifs (MAD) montrent qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée massive des plastiques comme le polystyrène et le polyéthylène, a radicalement transformé le marché du jouet. Jouet qui a alors cessé d'être un investissement familial coûteux et réparable pour devenir un produit de grande consommation, soumis aux cycles rapides de la mode et de la publicité.