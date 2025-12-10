Ces détectives ont besoin de votre aide pour retrouver des œuvres d’art pillées par les nazis

« Nous ne pouvons pas avoir les yeux partout, reconnaît Anna Bottinelli. Mais nous pouvons faire en sorte que le plus de personnes possible en sachent assez pour être nos yeux. » La fondation a mis en place une permanence téléphonique 24 heures sur 24 et un portail en ligne pour recueillir des renseignements, que donnent marchands d’art, collectionneurs et parfois de simples internautes qui remarquent quelque chose de suspect sur la toile.

Chaque piste est enregistrée, recoupée et approfondie, souvent à l’aide de bases de données internationales, d’archives de ventes aux enchères et d’inventaires nazis d’archives. Les chercheurs de la fondation travaillent sur plusieurs fuseaux horaires, avec une partie de l’équipe en Europe et l’autre aux États-Unis, ce qui garantit une couverture quasi constante.

« Nous sommes très méticuleux et fiers de ne jamais manquer ou écarter une piste, aussi farfelues puissent-elles paraître parfois », affirme Anna Bottinelli.

UNE AVANCÉE RARE

Lara Yeager-Crasselt, conservatrice des tableaux et sculptures du début de l’époque moderne européenne et titulaire de la chaire Aso O. Tavitian au Clark Art Institute, explique que Bosschaert était un pionnier de la nature morte néerlandaise et fut actif au début du 17e siècle, à l’aube de l’âge d’or de la République néerlandaise. Né à Anvers, dans une famille protestante, Bosschaert fuit les persécutions religieuses et s’installa à Middelbourg, ville portuaire animée des Pays-Bas. Là, au contact des jardins botaniques et du commerce maritime, il rencontra des spécimens de plantes exotiques arrivant d’Asie et des Amériques. Ses natures mortes, méticuleuses, lumineuses et d’une précision extraordinaire, étaient à la fois des études scientifiques et des merveilles artistiques.

Selon Lara Yeager-Crasselt, les deux tableaux retrouvés dans l’Ohio « sont des objets, des œuvres d’art particulièrement fines, incroyablement belles et fabriquées à partir d’une observation très attentive de ces objets naturels, probablement aussi à partir de dessins et d’estampes ».

Les collectionneurs appréciaient les œuvres de Bosschaert non seulement pour leur maîtrise technique, mais aussi pour leur résonance symbolique. À une époque où les bulbes de tulipes valaient des fortunes et où la curiosité botanique était symbole de statut, ses peintures devinrent à la fois des emblèmes du savoir et du luxe. « L’un de ses tableaux s’est un jour vendu mille florins, rappelle Lara Yeager-Crasselt. Cela représentait à l’époque une somme colossale qui souligne la grande valeur de ces images. » Pour mettre les choses en perspective, un ouvrier non qualifié travaillant à l’époque où Bosschaert peignait pouvait espérer gagner 300 florins par an.

Les peintures de Bosschaert continuèrent à être prisées tout au long des 17e, 18e et 19e siècles et entrèrent dans la collection Schloss à la fin du 19e siècle. Cette collection était légendaire chez les savants en raison de l’étendue de son fonds néerlandais et flamand. Des images de la maison de la famille montrent des murs couverts de peintures du sol au plafond, le tout arrangé en un tableau personnellement supervisé par Adolphe Schloss.

La découverte des deux Bosschaert dans l’Ohio a marqué une avancée rare. Une fois la provenance vérifiée, la fondation est passée à l’action. « Dans la plupart des cas, nous œuvrons directement auprès des propriétaires ou des maisons de ventes aux enchères en vue d’une restitution volontaire, explique Anna Bottinelli. Il s’agit généralement de moments très forts, très gratifiants et émouvants, car tout le monde agit pour le bien. »

Malgré tout, ce processus peut être délicat. Les cadres juridiques différent et chaque cas présente des complications propres. « Nous avons restitué plus de quarante objets, des tableaux aussi bien que des sculptures, des tapisseries et des livres, à des familles et à des institutions de toute l’Europe », rappelle Anna Bottinelli.

Cette dernière souligne que le moment que nous traversons est une période cruciale dans la quête de ces œuvres volées. « Des objets qui proviennent du grenier ou du sous-sol de proches, notamment s’ils étaient vétérans ; il y a moins de vétérans de la Seconde Guerre mondiale désormais, dit-elle. Cette génération est en train de disparaître et cela signifie que tout ce qu’elle possède aura de nouveaux propriétaires [ou] sera jeté. D’ailleurs, nous avons souvent travaillé avec des experts en évaluation, car ce sont vraiment eux qu’il faut former à distinguer [ces œuvres]. »

LA QUÊTE DES ŒUVRES VOLÉES CONTINUE

La fondation recherche activement des documents qui l’aideront à découvrir des objets pillés et à identifier des œuvres qui demeurent cachées. Une série d’albums reliés, conçus pour servir de catalogues pour Hitler et d’autres hauts dignitaires nazis et contenant des photographies d’œuvres volées, ont un intérêt tout particulier. Créés par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un organisme nazi chargé de collecter et de cataloguer les biens pillés, ces livres ont pour la plupart été assemblés pour l’usage personnel d’Hitler.

« À la fin de la guerre, seuls trente-neuf d’entre eux furent découverts, mais nous savons qu’il y en avait peut-être jusqu’à cent. Nous en avons découvert quatre depuis 1945, déplore Anna Bottinelli. Ce sont des documents à la valeur inestimables et ils ont servi de preuves lors des procès de Nuremberg pour démontrer le pillage systématique réalisé par les nazis. » Pour une personne qui n’est pas familière de l’histoire des œuvres spoliées, cela peut ressembler à des catalogues ou livres d’art normaux. Mais en retrouver un intact pourrait aider à localiser des œuvres volées et disparues.

La fondation s’est également attachée à sensibiliser le grand public. Au rang de ses initiatives figure notamment l’édition d’un jeu de cinquante-deux cartes figurant les œuvres d’art les plus recherchées. Chaque carte comprend une image en couleur et une brève description d’une œuvre s’étant volatilisée dans le chaos de la guerre ; on y trouve notamment des tableaux de Rembrandt, de Gustav Klimt et d’Antoine van Dyck. « Notre espoir est que quelqu’un voie ces images et les reconnaisse quelque part, explique Anna Bottinelli. On ne sait jamais. Quelqu’un pourrait voir une peinture lors d’un dîner et se rendre compte qu’elle est sur notre liste. »

Quatre-vingts ans après que des officiers alliés ont rampé dans des tunnels pour sauver des tableaux dans des mines de sel, une petite équipe parcourt les archives numériques et les enchères en ligne, animés par la même foi. Les outils ont changé, mais pas la mission.

« Parfois, c’est aussi simple qu’un coup de fil ou qu’un message sur Facebook, affirme Anna Bottinelli. Mais c’est ainsi que ce travail avance, une piste à la fois. »