Des cryptographes amateurs sont parvenus à déchiffrer les lettres secrètes de Marie Stuart
En découvrant des lettres codées dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, des cryptographes amateurs ont révélé les secrets et intrigues politiques de Marie Stuart.
Lorsqu'elle fut envoyée de longues années en prison sur ordre de la reine Élisabeth Ire, Marie Ire d'Écosse eut recours à un code secret pour communiquer avec ses alliés.
Durant la seconde moitié du 16e siècle, une série de lettres codées s'est frayé un chemin jusqu'à l'ambassade de France à Londres dans la besace de fidèles coursiers. Ces lettres contenaient des observations sur la situation politique en Europe, des digressions au sujet du tempérament de figures historiques, comme la reine Élisabeth Ire, des conversations d'espions et même des lamentations sur une santé fragile.
Ces lettres furent probablement lues puis dissimulées par de petites mains, avant d'être apparemment oubliées… jusqu'au jour où elles arrivèrent sur les étagères de la Bibliothèque nationale de France, plus précisément dans un dossier concernant l'Italie des années 1520 et 1530. À l'entrée dans l'ère du numérique, les missives furent scannées puis téléversées en haute résolution sur le site Web de la bibliothèque, où elles attirèrent l'attention d'une nouvelle génération de décrypteurs qui parvinrent à craquer le code et fit une étonnante découverte : leur auteure n'était autre que Marie Stuart, la reine d'Écosse au funeste destin.
Voilà donc le dernier rebondissement de l'histoire d'une reine qui en avait déjà connu plus d'un de son vivant. Marie est née dans un monde tumultueux, parfois même chaotique. Le début du 16e siècle fut une période de grand bouleversement avec la Réforme protestante qui mit un terme à la stabilité en Europe, en faisant trembler les familles royales interconnectées par un enchevêtrement complexe de mariages, de liens du sang et de rivalités féroces. Les lettres offrent une fenêtre sur cette époque cataclysmique marquée par un profond conflit religieux, des divergences politiques inconciliables et l'espionnage.
Des siècles plus tard, Marie fait encore l’objet d’une certaine fascination. Au cours des dix dernières années seulement, elle a inspiré un film dans lequel elle est interprétée par Saoirse Ronan, aux côtés de Margot Robbie dans le rôle de sa détestable cousine Élisabeth Ire, et une série aux allures de Gossip Girl, intitulée Reign. Une exposition majeure consacrée à sa vie et à son héritage est également prévue pour l'été prochain au Musée national d'Écosse. Pour le décrypteur George Lasry, qui a percé de nombreux codes au fil des années, dont certains attribués à d'autres rois et reines, « Marie Stuart est de loin celle qui suscite le plus grand intérêt du public. »
À présent, les lettres décodées apportent de nouvelles informations sur la véritable personnalité de Marie et permettent de rejeter quelques idées fausses à son égard, notamment les portraits populaires qui la présentent comme une héroïne romantique esclave de ses passions. « J'ai plutôt l'impression qu'elle était pleine de vie, intelligente et courageuse », déclare Suzannah Lipscomb, co-animatrice de la nouvelle série National Geographic La malédiction des Tudors, qui évoque les lettres écrites par Marie et son histoire complexe. « Elle aurait pu rester en France et vivre une vie confortable, mais elle a préféré retourner en Écosse pour gouverner en tant que reine. » Même 400 ans après sa mort, il s'avère que Marie Stuart a toujours des secrets à raconter.
La malédiction des Tudors de National Geographic retrace les vies tumultueuses des figures les plus fascinantes de l'Angleterre des Tudors. Dans cette scène tirée de la série, Marie Ire d'Écosse se présente en robe rouge, symbole de l'oppression des catholiques, quelques instants avant sa décapitation.
Marie devint reine d'Écosse en 1542, six jours après sa naissance. Si jeune, déjà, l'enfant reine se retrouvait face à une périlleuse situation : « Marie, reine d'Écosse, était une enfant de la guerre », explique l'historienne Dr Amy Blakeway, maître de conférences à l'université de St Andrews. Les siècles de conflit avec l'Angleterre venaient à nouveau d'exploser dans la violence alors que le père de Marie, le roi Jacques V, régnait sur l'Écosse. Cette fois, la guerre fut alimentée par la Réforme protestante, suite à la décision du roi Henry VIII de rompre avec Rome pour divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, dans l'espoir de concevoir un héritier avec Anne Boleyn. L'Écosse restait, pour le moment, officiellement catholique.
À la mort de Jacques, Henri proposa un mariage entre Marie et Édouard, son fils et l’héritier du trône, afin de joindre l'Écosse à l'Angleterre, et tenta même plus tard d'imposer sa proposition par une campagne militaire brutale. Au lieu de cela, comme nous l'explique Blakeway, les Écossais conclurent un accord avec la France catholique : Marie allait épouser l'héritier au trône de France et la France allait soutenir l'Écosse dans sa lutte face à l'Angleterre protestante. À cinq ans, Marie quitta l'Écosse pour la France et le faste somptueux de sa cour royale. Parlant déjà l'écossais et le français, elle apprit le latin et l'art du discours ainsi que les ruses de la politique. À l'âge de 16 ans, elle devint reine consort de France lorsque son époux, François II, alors âgé de 15 ans, accéda au trône. Malheureusement, ce dernier décéda 18 mois plus tard d'une infection à l'oreille, en 1561, et Marie regagna l'Écosse pour gouverner en tant que reine de son propre chef.
Pendant ce temps, la protestante Élisabeth Ire, fruit de l'union entre Anne Boleyn et Henri VIII, était devenue reine d'Angleterre après les décès de son frère, Édouard, et de sa sœur aînée, la reine catholique Marie Ire. Cependant, le règne d'Élisabeth reposait sur des fondations instables. « La dynastie Tudor naît en tant que dynastie royale grâce à une couronne gagnée sur le champ de bataille » par le grand-père d'Élisabeth, Henri VII, indique Lipscomb. « Puisque le pouvoir a été obtenu de cette façon, il était possible que cela se reproduise. » Par ailleurs, Élisabeth faisait face à un problème plus immédiat : Henri VIII avait fait d'elle une fille illégitime en condamnant sa mère et en annulant leur mariage. Même s'il avait finalement réinstauré Élisabeth dans la ligne de succession au trône, aux yeux des catholiques, son mariage avec Anne Boleyn n'avait de toute façon jamais été légal en premier lieu. Lorsque Élisabeth monta sur le trône en 1558, rien ne garantissait qu'elle puisse s'y attarder.
L'un des outils vers lesquels la reine se tourna pour asseoir son emprise était l'espionnage. Bien entendu, l'activité était répandue parmi les souverains de l'époque. « Tout le monde essayait d'obtenir le renseignement qui leur donnerait un temps d'avance sur leurs ennemis », explique Lipscomb. Le bras droit d'Élisabeth, William Cecil, et son maître-espion, Francis Walsingham[RWS RV1] , étaient toutefois de véritables pionniers en la matière. Ils « avaient établi un réseau d'espions, d'agents et d'informateurs qu'ils appelaient "intelligencers" », ajoute l'animatrice. Ensemble, ces responsables du renseignement rassemblaient une foule d'informations sur une variété de sujets et d'individus pouvant représenter une menace pour la reine Élisabeth.
Marie Stuart était l'un de ces individus, peut-être même la cible prioritaire, car elle aussi aurait pu prétendre au trône d'Angleterre. « Si l'on s’intéresse à l’ordre de succession, par principe de primogéniture, il faut remonter l'arbre généalogique pour retrouver la sœur aînée d'Henri, sous laquelle se trouve Marie, reine d'Écosse », explique Lipscomb. « Selon ce raisonnement, le trône aurait dû lui revenir et c'est également ce que pensaient les catholiques de l'époque. »
Lorsque Marie regagna l'Écosse, le pays souffrait toujours des conséquences de la guerre avec l'Angleterre et de la mobilisation militaire. Les protestants étaient également de plus en plus nombreux dans sa population. Dès sa prise de pouvoir ou presque, les mésaventures se succédèrent pour Marie. Elle s'engagea dans une union impopulaire avec son demi-cousin, Henri Stuart (Lord Darnley), ce qui lui attira la colère d'Élisabeth et de nombreux nobles écossais. Elle tomba enceinte d'un garçon, nouvelle menace pour le règne d'Élisabeth, mais les rumeurs attribuaient la paternité à son secrétaire privé qui fut assassiné en présence de Darnley. Marie donna naissance à son fils, Jacques, en 1566 et envisagea la même année de divorcer de Darnley, ce à quoi elle se refusa finalement en raison des conséquences pour la légitimité de son fils. Quelques mois plus tard, Darnley fut retrouvé mort dans une explosion suspecte. Une figure éminente de la noblesse, le protestant James Hepburn, comte de Bothwell, fut largement soupçonné du meurtre. Peu de temps après, le comte enleva et viola Marie en ne lui laissant d'autre choix que de l'épouser. À ce stade, le scandale avait atteint une telle intensité que les seigneurs rebelles se décidèrent à saisir leur chance. Finalement, Marie abdiqua, le trône fut transmis à son jeune enfant et elle se réfugia en Angleterre en espérant récupérer le pouvoir avec l'aide d'Élisabeth. Le peu d'espoir qui lui restait fut brisé : Élisabeth préféra la faire prisonnière.
Marie menait elle aussi ses propres opérations secrètes, même pendant son emprisonnement, c'est là qu'entrent en scène les lettres codées.
Au départ, les lettres cachées dans la Bibliothèque nationale de France semblaient n'être qu'un nouveau mystère amusant à résoudre. En 2021, le décrypteur Satoshi Tomokiyo parcourt les archives numérisées de la bibliothèque à la recherche de cryptogrammes non résolus, lorsqu'il découvre une série de lettres glissées dans une section rattachée à l'Italie du 16e siècle. Les pages étaient garnies de petits symboles, de gribouillis inconnus et de lettres ponctuées de points pour transformer leur signification. Il n'y avait ni clé ni indice de contexte, comme des dates ou des signatures. Tomokiyo a tout de suite su que sa trouvaille allait séduire la communauté internationale de cryptographes spécialisés dans la résolution de messages historiques.
Il publie alors les lettres sur son propre site Web, Cryptiana, dans une section dédiée aux cryptogrammes non résolus. L'un des lecteurs du site, l'informaticien George Lasry, décide de s'essayer à son déchiffrage. À l'aide d'un programme informatique de sa création, Lasry tente dans un premier temps de percer le code en supposant que le message sous-jacent est rédigé en italien, en vain. Après quelque temps, il fait une nouvelle tentative, cette fois-ci en français, et le code montre alors des signes de faiblesse.
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Le simple fait de connaître la langue du message ne suffit toutefois pas à le déchiffrer. Le programme de Lasry lui a mâché une partie du travail, mais le reste du décryptage exige des efforts manuels considérables et l'informaticien se résout finalement à solliciter l'aide de Tomokiyo et d'un autre décrypteur, Norbert Biermann. « D'habitude, on fait la course », explique Lasry, chacun travaillant de son côté pour être le premier à déchiffrer des cryptogrammes non résolus. Cette fois, ils décident d'unir leurs forces.
Le code a été conçu pour désorienter le lecteur indiscret, avec un symbole indiquant de « doubler le symbole précédent. » C'est une façon de masquer un indice particulièrement utile pour les décrypteurs : les doubles lettres. Un autre symbole signifie « ignorer le symbole précédent. » Certains symboles représentent des lettres et d'autres des mots entiers, comme « négociations » ou le nom de personnages spécifiques. « Il faut identifier toutes les occurrences de chaque symbole que l'on ne comprend pas, puis se demander ce que pourrait contenir ce passage du message », explique Lasry.
« Parfois, on fait les mauvais choix », reconnaît le spécialiste. « Il faut faire marche arrière et essayer autre chose. » Les trois hommes ont finalement identifié plus de 200 symboles distincts : « ce n'est pas le code le plus complexe, mais il est loin d'être facile », résume Lasry.
À mesure que le code commençait à céder, il laissait apparaître quelques indices : la mention d'un fils par l'auteur de la lettre, un passage au sujet de sa « liberté » ainsi que des accords au féminin suggérant que la lettre était écrite de la main d'une femme. « Une femme, un fils, en captivité » récapitule Lasry, une auteure qui envoyait des messages dans un code élaboré. Le profil de Marie semblait de plus en plus correspondre à la liste de détails qui s'accumulaient. Puis, un jour, les décrypteurs ont identifié un nom : Walsingham. Le redoutable maître-espion de la reine Élisabeth Ire. « C'était une révélation », témoigne Lasry. « Le simple fait de le raconter aujourd'hui me donne encore des frissons. »
Le trio de décrypteurs a finalement établi que les plus de cinquante lettres avaient été écrites entre 1578 et 1584, pendant les vingt années que Marie passa dans les geôles anglaises. Même si elle était surveillée de près, la reine d'Écosse parvint à envoyer et recevoir quelques lettres secrètes. « Marie dispose également de son propre réseau, de ses espions, elle envoie des messages en secret pendant sa captivité et elle réussit à le faire pendant un certain temps », analyse Lipscomb.
Les lettres déchiffrées donnent à voir une facette inédite de Marie, à pied d'œuvre, en pleine possession de ses moyens et prête à les utiliser pour jouer son rôle sur la scène internationale. « Ces lettres nous montrent qu'elle persiste à recueillir des renseignements, elle anticipe la géopolitique de l'époque, elle se montre rusée, elle comprend les rouages de la cour », poursuit Lipscomb. « Elle fait tout ce qui est en son pouvoir dans sa situation. »
On découvre également les messages qu'elle transmet à ses soutiens et alliés, comme les conseils destinés à son beau-frère, le duc d'Anjou, à son arrivée en Angleterre pour courtiser Élisabeth Ire. « Excusez-moi auprès de lui ne pas lui avoir encore écrit, craignant de le mettre en soupçon et de nuire à ses négociations, lesquelles cependant je ne manquerai pas d’assister de tout ce que je pourrai par mes amis », écrivait Marie, d'après le travail des cryptographes. Elle précise également que bien qu'elle soit favorable au mariage, les Anglais ne négociaient pas en bonne foi. Au bout du compte, les négociations ne déboucheront pas sur une union.
Marie pouvait par ailleurs se montrer assez franche, ajoute Lipscomb. « Sous sa plume, Walsingham est un fourbe qui masque ses véritables intentions sous une prétendue amitié. Qu'il dise ce qu'il pense réellement! »
Au final, Marie n'est jamais sortie de prison et sa chute a même été précipitée par d'autres lettres codées, semblables à celles redécouvertes en France. Leur faiblesse n'était pas le code, mais plutôt ce que les experts en cybersécurité appelleraient le facteur humain. « Comme pour la détection des risques de nos jours, la fragilité ou la solidité de tous ces systèmes, de toutes ces mesures de protection ne dépend que de la fiabilité de votre personnel. Si une personne divulgue une information ou joue un double rôle, alors tout s'effondre », résume Lipscomb.
C'est donc ce facteur humain qui a finalement coûté à Marie sa tête. Cecil et Walsingham disposaient d'un homme dans le réseau de coursiers utilisé par Marie pour transmettre sa correspondance secrète de la prison à l'ambassade de France à Londres. Il ne restait aux agents à la solde d'Élisabeth qu'à attendre que Marie fasse mine d’approuver une affligeante tentative d'assassinat de la reine pour justifier sa mise à mort. En février 1587, après un retournement de situation qui fit grand bruit à travers l'Europe, Marie monta sur l'échafaud. Bien décidée à rester maître de son histoire jusque dans ses derniers instants, elle proclama mourir pour sa religion et s'habilla du rouge des martyres catholiques pour déposer sa tête sous la hache du bourreau.
Ironie du sort, même si Élisabeth parvint à éliminer sa rivale, ce fut finalement la descendance de Marie qui s’empara du pouvoir. Élisabeth ne se maria jamais et n'eut aucun héritier. À sa mort, le fils de Marie, Jacques VI d'Écosse, fut nommé successeur par Élisabeth et hérita du trône d'Angleterre, ouvrant la voie à l'unification des deux pays pour former la Grande-Bretagne.
Les lettres déchiffrées sont en cours de traduction et de préparation en vue de leur publication avec l'aide des universitaires, afin de les rendre plus largement accessibles et de faciliter leur étude. Au-delà de ce que nous révèlent les lettres, il subsiste d'autres mystères à découvrir sur Marie. Blakeway, l'historienne de l'université de St Andrews, aimerait en savoir plus sur le règne de Marie en Écosse, un sujet souvent relégué au second plan du tumulte de l'époque et de son implication dans la politique internationale. Le règne de Marie fut bref, mais elle a supervisé des projets majeurs comme un état des lieux global des lois publiées par le Parlement écossais. « C'est une période cruciale dans le développement de l'État écossais et ce serait fascinant de comprendre comment cela s'est déroulé en pratique sous le règne de Marie », affirme-t-elle.
Personne ne sait ce que la vie et l'époque de Marie Stuart et de ses cousins Tudor nous réservent pour l'avenir. Tomokiyo ne cherchait pas spécialement les lettres perdues de la reine d'Écosse ; il voulait juste trouver de nouveaux codes à déchiffrer. « La plupart du temps, lorsqu'une découverte nous permet de combler ce genre de fossé, nous ne savions même pas que le fossé en question existait », conclut Lipscomb. « Il y a encore tellement de fossés à combler, tellement de choses à découvrir. »
Kelly Faircloth est une journaliste indépendante installée à New York. Elle couvre des sujets liés à l'histoire et à la culture pour National Geographic.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.