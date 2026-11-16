Des cryptographes amateurs sont parvenus à déchiffrer les lettres secrètes de Marie Stuart

Marie devint reine d'Écosse en 1542, six jours après sa naissance. Si jeune, déjà, l'enfant reine se retrouvait face à une périlleuse situation : « Marie, reine d'Écosse, était une enfant de la guerre », explique l'historienne Dr Amy Blakeway, maître de conférences à l'université de St Andrews. Les siècles de conflit avec l'Angleterre venaient à nouveau d'exploser dans la violence alors que le père de Marie, le roi Jacques V, régnait sur l'Écosse. Cette fois, la guerre fut alimentée par la Réforme protestante, suite à la décision du roi Henry VIII de rompre avec Rome pour divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, dans l'espoir de concevoir un héritier avec Anne Boleyn. L'Écosse restait, pour le moment, officiellement catholique.

À la mort de Jacques, Henri proposa un mariage entre Marie et Édouard, son fils et l’héritier du trône, afin de joindre l'Écosse à l'Angleterre, et tenta même plus tard d'imposer sa proposition par une campagne militaire brutale. Au lieu de cela, comme nous l'explique Blakeway, les Écossais conclurent un accord avec la France catholique : Marie allait épouser l'héritier au trône de France et la France allait soutenir l'Écosse dans sa lutte face à l'Angleterre protestante. À cinq ans, Marie quitta l'Écosse pour la France et le faste somptueux de sa cour royale. Parlant déjà l'écossais et le français, elle apprit le latin et l'art du discours ainsi que les ruses de la politique. À l'âge de 16 ans, elle devint reine consort de France lorsque son époux, François II, alors âgé de 15 ans, accéda au trône. Malheureusement, ce dernier décéda 18 mois plus tard d'une infection à l'oreille, en 1561, et Marie regagna l'Écosse pour gouverner en tant que reine de son propre chef.

Pendant ce temps, la protestante Élisabeth Ire, fruit de l'union entre Anne Boleyn et Henri VIII, était devenue reine d'Angleterre après les décès de son frère, Édouard, et de sa sœur aînée, la reine catholique Marie Ire. Cependant, le règne d'Élisabeth reposait sur des fondations instables. « La dynastie Tudor naît en tant que dynastie royale grâce à une couronne gagnée sur le champ de bataille » par le grand-père d'Élisabeth, Henri VII, indique Lipscomb. « Puisque le pouvoir a été obtenu de cette façon, il était possible que cela se reproduise. » Par ailleurs, Élisabeth faisait face à un problème plus immédiat : Henri VIII avait fait d'elle une fille illégitime en condamnant sa mère et en annulant leur mariage. Même s'il avait finalement réinstauré Élisabeth dans la ligne de succession au trône, aux yeux des catholiques, son mariage avec Anne Boleyn n'avait de toute façon jamais été légal en premier lieu. Lorsque Élisabeth monta sur le trône en 1558, rien ne garantissait qu'elle puisse s'y attarder.

L'un des outils vers lesquels la reine se tourna pour asseoir son emprise était l'espionnage. Bien entendu, l'activité était répandue parmi les souverains de l'époque. « Tout le monde essayait d'obtenir le renseignement qui leur donnerait un temps d'avance sur leurs ennemis », explique Lipscomb. Le bras droit d'Élisabeth, William Cecil, et son maître-espion, Francis Walsingham[RWS RV1] , étaient toutefois de véritables pionniers en la matière. Ils « avaient établi un réseau d'espions, d'agents et d'informateurs qu'ils appelaient "intelligencers" », ajoute l'animatrice. Ensemble, ces responsables du renseignement rassemblaient une foule d'informations sur une variété de sujets et d'individus pouvant représenter une menace pour la reine Élisabeth.

Marie Stuart était l'un de ces individus, peut-être même la cible prioritaire, car elle aussi aurait pu prétendre au trône d'Angleterre. « Si l'on s’intéresse à l’ordre de succession, par principe de primogéniture, il faut remonter l'arbre généalogique pour retrouver la sœur aînée d'Henri, sous laquelle se trouve Marie, reine d'Écosse », explique Lipscomb. « Selon ce raisonnement, le trône aurait dû lui revenir et c'est également ce que pensaient les catholiques de l'époque. »

Lorsque Marie regagna l'Écosse, le pays souffrait toujours des conséquences de la guerre avec l'Angleterre et de la mobilisation militaire. Les protestants étaient également de plus en plus nombreux dans sa population. Dès sa prise de pouvoir ou presque, les mésaventures se succédèrent pour Marie. Elle s'engagea dans une union impopulaire avec son demi-cousin, Henri Stuart (Lord Darnley), ce qui lui attira la colère d'Élisabeth et de nombreux nobles écossais. Elle tomba enceinte d'un garçon, nouvelle menace pour le règne d'Élisabeth, mais les rumeurs attribuaient la paternité à son secrétaire privé qui fut assassiné en présence de Darnley. Marie donna naissance à son fils, Jacques, en 1566 et envisagea la même année de divorcer de Darnley, ce à quoi elle se refusa finalement en raison des conséquences pour la légitimité de son fils. Quelques mois plus tard, Darnley fut retrouvé mort dans une explosion suspecte. Une figure éminente de la noblesse, le protestant James Hepburn, comte de Bothwell, fut largement soupçonné du meurtre. Peu de temps après, le comte enleva et viola Marie en ne lui laissant d'autre choix que de l'épouser. À ce stade, le scandale avait atteint une telle intensité que les seigneurs rebelles se décidèrent à saisir leur chance. Finalement, Marie abdiqua, le trône fut transmis à son jeune enfant et elle se réfugia en Angleterre en espérant récupérer le pouvoir avec l'aide d'Élisabeth. Le peu d'espoir qui lui restait fut brisé : Élisabeth préféra la faire prisonnière.

Marie menait elle aussi ses propres opérations secrètes, même pendant son emprisonnement, c'est là qu'entrent en scène les lettres codées.

Au départ, les lettres cachées dans la Bibliothèque nationale de France semblaient n'être qu'un nouveau mystère amusant à résoudre. En 2021, le décrypteur Satoshi Tomokiyo parcourt les archives numérisées de la bibliothèque à la recherche de cryptogrammes non résolus, lorsqu'il découvre une série de lettres glissées dans une section rattachée à l'Italie du 16e siècle. Les pages étaient garnies de petits symboles, de gribouillis inconnus et de lettres ponctuées de points pour transformer leur signification. Il n'y avait ni clé ni indice de contexte, comme des dates ou des signatures. Tomokiyo a tout de suite su que sa trouvaille allait séduire la communauté internationale de cryptographes spécialisés dans la résolution de messages historiques.

Il publie alors les lettres sur son propre site Web, Cryptiana, dans une section dédiée aux cryptogrammes non résolus. L'un des lecteurs du site, l'informaticien George Lasry, décide de s'essayer à son déchiffrage. À l'aide d'un programme informatique de sa création, Lasry tente dans un premier temps de percer le code en supposant que le message sous-jacent est rédigé en italien, en vain. Après quelque temps, il fait une nouvelle tentative, cette fois-ci en français, et le code montre alors des signes de faiblesse.